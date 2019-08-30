貴金屬在 8 月獲得了亮眼的收益，金價連續第 4 個月上漲，白銀價格更是穩步攀升，超車黃金。分析師表示，兩者都有充足的理由在未來幾週內走得更高。

Long Leaf Trading Group 高級策略師 James Hatzigiannis 表示，「人們終於開始相信我們處於貴金屬牛市，」「白銀一直被認為落後於黃金，但現在大家群起投入白銀市場，並相信這是個牛市。」

在本週觸及 6 年新高後，12 月黃金週四 (29 日) 收於每盎司 1536.90 美元。本月以來，它已經攀升近 7%，今年以來上漲 17%。相比之下，白銀的 12 月合約週四收於每盎司 18.323 美元，為 2 年多來新高。8 月以來上揚約 11%，今年年來成長率超過 18%。

芝加哥 Daniels Trading 期貨經紀人 Drew Rathgeber 表示，「因為黃金與白銀的比率仍然很大，白銀仍然還有很多空間可追趕。」目前約 83 盎司白銀可換 1 盎司黃金。

他說，「白銀仍有很大的上行空間，」早在 2014 年 1 月，金銀比率接近 67，黃金價格為每盎司 1283 美元，白銀價格為 19.60 美元，如果把這個比率拿到今天來比較，白銀將「輕鬆上漲每盎司 20 美元」。

白銀搭上黃金大漲的順風車。Altavest 執行合夥人 Michael Armbruster 表示，隨著負利率不斷增加，中央銀行貶值紙幣，中央銀行囤積黃金，全球成長減緩和貿易戰不確定性，「黃金已成為機構投資者的合理安全港。」

他說，「談到上升潛力而言，這將取決於你有多大膽的想像力，」「只要上述條件持續存在，我預計黃金將從目前水平繼續大幅上漲。」

FactSet 數據顯示，週二 (27 日) 黃金期貨價格收於 1551.80 美元，是 2013 年 4 月 11 日以來最活躍合約的最高價。Rathgeber 認為，短期內，黃金目標價在 1575 美元的「上方阻力位」，如果當前條件保持不變，則會繼續挑戰 1625 美元。他說，「如果情況有變，黃金可能會回落到 1275 美元的支撐位。」

Rathgeber 還指出，負殖利率為黃金「額外新增『風險溢價』，因為它通常是經濟衰退的早期指標」。

10 年期美國國債殖利率本月低於 2 年期國債殖利率，表明殖利率曲線倒掛。倒掛可能引發經濟衰退的擔憂，這也將提振黃金的避風港吸引力。

美國 National Bank Wealth Management 高級投資策略師 Rob Haworth 表示，「負殖利率的影響意味著相對於持有外國債券，黃金投資人持有黃金幾乎沒有任何損失。」「要想削弱黃金的漲幅，就可能需要解決目前的美中貿易問題以及一些可能刺激經濟活動的關稅減免。」

然而，GoldMining Inc. 執行副總裁 Jeff Wright 表示，「目前黃金將繼續受到常規因素的影響，包括利率、通膨、宏觀經濟新聞和避險利益，」但美中關稅糾紛「現在當然是每週都會來上一場貿易戰、以及不時出現的小衝突的主要催化劑」。

他說，SPDR Gold Shares ETF (GLD-US) 為投資人提供了一個投資黃金的好工具，還有 VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX-US)，主要追蹤黃金採礦生產鏈企業的表現。

Wright 表示，對於白銀來說，「在 2019 年的大部分時間裡，由於黃金加速突破 1400 美元至目前的水平，表現其實有些落後。」由於投資人已開始「早於經濟訊息就開始討論黃金，並可能降低對黃金的避險興趣，白銀已開始迎頭趕上。」

目前，一些投資白銀的最佳方式包括白銀和黃金生產商，如 Fortuna Silver Mines Inc. (FSM-US) 或 McEwen Mining Inc. (MUX-US)。持有這兩支股票部位的 Wright 說，這些企業在北美和南美擁有大量的白銀及黃金產量。

然而他警告，雖然白銀是種貴金屬，但它也是一種工業金屬，「這方面的考量可能會在關注全球經濟放緩或經濟衰退時，讓白銀漲勢遭到壓抑。」

白銀期貨價格走勢

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