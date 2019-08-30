根據外媒報導，為實現產地多元化，以順應全球趨勢潮流，已在印度設立兩座組裝廠的富士康計劃再擴大規模，興建兩座組裝基地。

印度目前是全球智慧手機銷售成長最快的市場，同時也已經成為全球一個重要製造業基地。

印度手機與電子協會會長 Pankaj Mahindroo 表示，印度政府計畫到 2024 年將印度 250 億美元的手機製造規模擴大到 4000 億美元，其中很高比重將出口至全球。

印度富士康業務負責人 Josh Foulger 列舉印度的優勢，如勞動力成本只有中國的一半，擁有包括才華洋溢的工程師，及政府援助等等。四年前，他加入富士康，幫助郭台銘在印度設立組裝廠。

目前印度政府正在實行「印度製造」戰略，尋著中國過去的道路，利用鼓勵外商在當地開設工廠，將印度變成一個製造大國。

富士康目前在印度的組裝廠，仍需從中國進口大部份的零組件，富士康希望未來能在印度生產面板及 PCB。

Josh Foulger 正試圖佔據三分之一的印度國內智慧手機市場，並將印度製造在全球智慧手機市場的比重提高到 10%，目前市場比重為 2.5%。

最終，他計劃將包括亞馬遜 Echo 音箱在內的其他產品代工移至印度生產。他表示，到目前為止，印度工廠一直在為印度當地製造。他認為「印度製造」很快就會走向全世界。

目前全球手機市場飽和，中國人工成本增加，更重要的是美中關稅戰，使得鴻海集團加速從「中國製造」轉為「它國」製造。

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