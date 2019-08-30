（中央社記者張謙香港30日電）香港眾志祕書長黃之鋒和成員周庭今早同時被捕，眾志方面質疑警方是在「製造寒蟬效應」，呼籲市民於31日繼續爭取自己的權利。

眾志方面表示，黃之鋒被捕的原因，與6月21日在灣仔警察總部外的示威有關，他被指涉嫌煽惑參與未經批准集結、組織未經批准集結以及參與未經批准集結3項罪名；周庭則被指涉及煽惑參與未經批准集結罪名。

目前兩人仍被扣押在灣仔警總。

眾志方面表示：「我們對警方於831前夕透過大規模搜捕示威者，營造寒蟬效應、白色恐怖感到非常憤怒。是次拘捕亦顯然屬政治操作，以煽惑、組織等較嚴苛的罪名拘捕被中共點名的『運動領袖』，以配合中共輿論，將反送中運動描繪為有『幕後黑手』推動，藉此漠視市民提出的五大訴求。」

眾志方面呼籲市民毋懼「政治暴力」、「白色恐怖」，8月31日繼續爭取自己的權利。

泛民主派團體民間人權陣線原先申請於31日舉辦遊行，目的地是北京中央駐港聯絡辦公室，以對「831」決議表達不滿，但申請遭警方否決。

2014年8月31日，中國全國人民代表大會常務委員會通過決議，贊同讓香港行政長官透過一人一票的普選產生，但候選人必須經由一個委員會先行產生，俗稱「831」框架。

泛民方面當時拒絕接受「831」決議，認為候選人由委員會先行選出，而委員會成員大都親北京，過程中會存在篩選，不符合民主原則。（編輯：周慧盈）1080830