由於日韓兩國間的貿易摩擦升溫，造成兩國間觀光需求急凍，日本廉價航空公司 (LCC) 的「樂桃航空」(Peach Aviation) 在 29 日宣布，將停止日韓間的 3 條航線。而這也是首度有日本的航空公司，停止飛航南韓的航線。

根據日本《讀賣新聞》在 30 日的報導，日本廉航的樂桃表示，自 10 月 28 日開始將停飛《札幌 (新千歲機場) – 首爾 (仁川機場)》航線，自明年 1 月 7 日起將停飛《日本關西 – 南韓釜山》航線。

另外自明年 1 月 28 日至 2 月 22 日間，《沖繩 (那霸機場) – 首爾 (仁川機場)》航線也將暫時取消。

而上述的這些航線，在每日都有一班來回班機。

根據樂桃航空在公司官網上的介紹顯示，目前樂桃航空擁有 27 架客機，在日本國內外各擁有 17 條航線，就航率達 98.9%(2017 年度)，截至目前的旅客服務人數超過 3000 萬人。

日韓貿易戰火延燒、樂桃將停飛 3 航線！(圖為大韓航空客機) (圖片：AFP)

另外在 8 月 20 日時，《韓聯社》也報導南韓的國籍航空「大韓航空」，決定在未來幾個月將停止部分航線，或減少飛往日本的航班，一些需求量較少的日本航線也將改換載客量更少的客機來飛航。理由也是因為日韓間的貿易摩擦，造成赴日旅客人數驟減所致。

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