經濟部今 (30) 日再通過 6 家中小企業加速投資超過 36 億元，包括自動販賣機大廠金雨 (4503-TW)、工業活動扳手龍頭伯鑫及專精特殊製程表面處理的美上鎂等。中小企加速投資 7 月上路至今，已有 18 家廠商響應，總金額達 102 億元，可望帶來近千個工作機會，目前尚有近 30 家排定聯審。

經濟部指出，金雨企業是唯一一條龍台灣研發生產製造的本土販賣機商，除了幫統一 (1216-TW)、黑松 (1234-TW) 等飲料大廠客製化各式自動販賣機、因應無人化趨勢的智慧型自動販賣機，也接獲全球彩票機龍頭美國 IGT 彩券機、Gogoro 電動機車充電站訂單。

因應美國客戶要求將中國產線移回台灣，規劃投資逾 3 億元在彰化廠擴增智慧化產線補足產能缺口，並在台中新設研發中心，招募研發專業人才，以因應越趨多元的販賣機需求，持續開發 AI 智能產品，並結合各式電子無現金支付呈現無人商店。

工業級活動扳手大廠伯鑫，累積各國專利達 224 件，屢次榮獲德國 iF 設計大獎，客戶囊括北美、歐洲、澳洲、日本等國際知名工具品牌商，以快速研發與品質優良優勢，全球市占率超過 21%。因產能供不應求，為了提高效率、整合製程，決議投資超過 8 億元在台中神岡建置智慧化新廠。

美上鎂由德國 AHC 大廠技術移轉金屬表面處理工藝，加上自行研發，成為國內少數通過 Nadcap 航太特殊製程認證的表面處理業者，直接或終端客戶不乏航太、生醫、光電、半導體知名大企業。為了提升高附加價值與綠色產品技術能量，將斥資超過 15 億元於南投南崗工業區建新廠，導入 AI 智慧製造與排廢處理科技，推動轉型升級。

另外，全球機械用刀具製造大廠高偉精密、專攻高精密度金屬零件加工的駿辰公司，以及電子光電的專業廢溶劑處理專家利百景環保科技，3 家公司也將分別規劃投資 4 億元、6000 萬元、2 億元，擴增智慧化產線、精進技術，進而將產業重心移回台灣，促進產業轉型。

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