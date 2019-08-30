（中央社記者呂欣憓曼谷30日專電）台北市觀光傳播局今天在曼谷舉行觀光推廣會，找來泰國網紅擔任觀光大使，並和線上票券體驗平台合作，希望吸引泰國遊客以主題形式深度走訪台北，認識不同面向的台北。

台北市觀傳局今天和中華航空公司、旅館、餐飲和伴手禮業者在曼谷舉辦「你所未見，台北power-up大補帖見面會」，觀傳局長劉奕霆和經營臉書專頁I RoamAlone的泰國知名旅遊網紅孟彤（Monthon Kasantikul）、旅遊節目主持人楊子儀和料理節目主廚楊盛堯在見面會中分享台北人氣景點、特色旅遊路線和美食小吃。

去年全年泰國赴台觀光為32萬人次，比前年的29萬2534人次成長了9%左右，今年1到7月已經達到23萬2909人次，成長率達到29.2%，是台灣前十大觀光客來源國成長率最高的國家。

台北是多數訪台泰國旅客會造訪的地方，因此如何吸引泰國人再遊台北或是更深度探索台北，是台北市觀傳局的重點工作之一。

劉奕霆受訪指出，東南亞觀光客重遊台北的比例不少，因此他們希望旅客可以發現巷弄間的美食或景點，或是做深度和主題性旅遊，例如喜歡運動的人，他們就會建議爬山步道或自行車路線，還有文化局整理出五大無圍牆城市博物館，就是希望鼓勵大家去一些不一樣的景點。

劉奕霆說，因此台北市觀傳局和線上票券或體驗平台合作，由線上平台推出深度體驗行程，也找來網紅合作，讓網紅帶出知名景點，例如I Roam Alone分享了一些台北景點，下面就會有很多泰國人留言「不知道台北有這些地方」、「很想去」，當然還會持續串連旅行社和航空公司，促進台北觀光。（編輯：高照芬）1080830