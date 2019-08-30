（中央社記者曾依璇巴黎30日專電）法國總統馬克宏對駐外大使演說，他說，中國及世界都在改變，法國應在亞洲扮演平衡角色，更重視印度太平洋區域，在西方霸權可能終結的過程中，他主張大膽且承擔風險的策略。

自1993年起，法國所有駐外大使都會在8月底齊聚巴黎，聆聽總統、總理及外交部長親自給予的外交方針及指示，這也是不同駐地大使彼此交流、與學者及民意代表交換意見的時刻。

馬克宏說，全球秩序正經歷前所未有的市場經濟危機，這是一個在科技和生態上都充滿動盪的時代，「我們或許正在經歷西方霸權的終結」，因此必須重新打造歐洲文明，若不改變，恐怕歐洲會永遠喪失控制權，然後文明煙消雲散。

他說，世界會以兩個端點為中心構築成型，也就是美國及中國，在此情況下，要有新的策略、新的適應方式，要決心擁有自己的角色及份量，他信奉大膽且願意承擔風險的策略，鼓勵外交官在這個變動的世界中加快腳步，多加變通，用自己手中的牌，在局勢中占據一席之地。

馬克宏說：「我們現在所做、未來所做的一切也許不會順遂，會有人評論我們沒成功，但沒關係，如今最糟糕的事情就是不去嘗試。」

在今年的大使會議中，馬克宏（Emmanuel Macron）要外交官致力於使歐洲在其他強權間成為「平衡的力量」。

這場27日的演說有超過200位大使出席。馬克宏特別提到歐洲聯盟（EU）與俄羅斯的關係，他說，把歐盟與俄國的距離拉遠，會是一個很深的策略性錯誤，因為這麼做不是孤立俄國、就是讓俄羅斯與中國等強權結盟，這不符合法國利益。

馬克宏說，法國應該在亞洲扮演「平衡」角色，中國自身改變，也改變了世界，歐洲應建立21世紀的歐中夥伴關係，中國在外交上擅於利用歐洲的分裂來削弱歐洲，這是他之所以在今年春天中華人民共和國主席習近平訪法時，邀請德國總理梅克爾（Angela Merkel）及歐盟執行委員會主席榮科（Jean-Claude Juncker）參與，把法中對話擴大為歐中對話。

馬克宏說，在貿易、氣候議題，及「一帶一路」計畫、歐洲網路建設等歐亞事務上與中國來往時，必須考量到歐洲整體，「我們尊重中國的利益及主權，但中國也應該完全尊重我們的主權及團結」。

他說，歐洲10年前犯過錯，在經濟危機期間，一些國家把重要基礎建設交到中國人手裡，損害自己的主權，「我們不怪中國人聰明，只能怪自己笨」，未來不能再以這種邏輯行事。

因此，他要求外交官積極動員，在印度暨太平洋軸線建立一套法國策略，這片區域有上百萬法國居民、超過8000名駐軍，法國是這片區域的主要海洋勢力之一，也是少數真正在南海執行軍事行動的國家，過去法國未善加利用，現在必須重新重視這片區域，發展盟友關係，這不是要對抗中國而是附加的。

他在演說中表示，將於11月訪問中國。馬克宏曾於2018年初首度訪中時承諾，他每年都會到訪。

總理菲力普（Edouard Philippe）則於28日對外交官的演說中，花了很大篇幅說明國內改革政策；在歐洲事務及外交上，他提出兩項重點，首先是英國脫離歐洲聯盟，法國正準備應對各種變動，包括無協議脫歐；其次是申根區重整，一方面要確保境內人員流動自由，另一方面也要嚴格管制邊境。（編輯：郭中翰）1080830