台塑4寶原有3家股價超過百元，現在都已經失守，估計今年度獲利衰退已成定局，市場不禁想問，現在會是谷底嗎？但真正的寒冬可能還在後頭。

今年上半年台塑4寶合計稅後純益609億元，相較於去年同期將近1300億元獲利水準，今年只賺去年的一半；身為4寶獲利火車頭─台塑化，曾經創下一天賺兩億元的超強吸金紀錄，今年同樣表現宛如熄火，一季賺不到百億元，股價也跌破100元大關。如今市場最關心的是，台塑4寶何時會景氣反轉？只不過，恐怕此刻還不是谷底，石化業的寒冬才正要來臨。

檢視石化業景氣好壞，可從兩項產品觀察：1、乙烯價；2、原油價。

乙烯是石化業上游原料，由於亞洲區域需求大於供給，物以稀為貴帶動乙烯國際行情每噸約1000美元，去年1月最高曾衝至1400美元，不禁讓台聚董事長吳亦圭忍不住喟嘆，下游產品毛利都被乙烯吃光光。

如今看看乙烯現貨價格，去年11月跌到976美元，即使今年2月一度回升至1100美元，卻是曇花一現再度失守，「以前1000美元是常態呀，現在很難回去，以後可能回不去了。」台塑化總經理曹明預測。

台塑集團的悲觀是有原因，未來5年中國新增乙烯產能將高達1860萬噸，包括浙江石化300萬噸、恆力石化150萬噸、遼寧寶來石化100萬噸，以及台聚與中石化合資的古雷石化80萬噸等。

若用麥寮六輕年產294萬噸乙烯產能比較，等於這5年在中國將有6.3座麥寮六輕蓋起來，相當可觀。

曹明認為，即使中國全年經濟成長率6%，也無法消耗新產能，內需無法吃光就是往外頭銷售，將會壓低亞洲乙烯現貨行情。雖然乙烯不易運輸，但是做成下游產品就好運了，這波負面影響是從上游衝擊至下游。

1860萬噸中國乙烯投產熱潮，將會在今年下半年揭開序幕，明年、後年為投產高峰期；換言之，石化業經營最辛苦的日子還沒到來，後頭的挑戰恐怕更為嚴峻。

中國乙烯投產潮，是石化業第1個壓力罩頂。

第2個壓力則是熱錢退潮國際油市。全球游資到處流竄，在榮景之際會鎖定大宗物資炒作，最有名例子就是在2008年將油價炒作到每桶134美元關卡。

對石化業來說，如果油價維持在合理高點會有效催出下游需求，客戶提貨信心相對強烈，因為深怕錯過這次，下一次買點恐怕就更貴，台化副董事長洪福源曾經說過，最舒服的狀況就是油價緩步上漲。

少了熱錢「抬轎」，原油價格就會真實反映市場供需，當今原油供給大於需求的情況，因此只要一有利空消息，油價勢必硬聲下跌。台塑化執行副總林克彥直言，原油12月期貨價格比現在現貨價還要低，就可以知道，目前看空的人比看多的人還要多，油市充滿悲觀氣氛。

當熱錢退潮後，塑化產品是面臨硬碰硬的同業競價，若成本比別人高，自然失去競爭力，石化業顯然要勒緊褲帶。

最後1個壓力罩頂則是當前全球經濟黑天鵝漫天飛。曹明說，美中貿易戰、英國脫歐、歐洲經濟疲軟甚至到新興市場政經不穩定等，不斷提升經濟風險性，都會壓抑經濟成長動能。

這群黑天鵝當中，最大隻莫過於美中貿易戰，當美國總統川普揚言要對3000億美元課徵1成關稅，市場瞬間信心崩潰，也讓台塑集團下修對本季預測，洪福源則說，今年恐怕是旺季不旺。

曹明認為，美中貿易戰未來恐是如影隨形了，即使等到美國大選結束，預期美方對中方施壓態度不會改變，「你看美國聯準會8月降息就知道，美國早就有志一同要跟大陸對抗」。

石化業有3大壓力罩頂，台塑集團正在想辦法因應，台塑化的公司政策就是盡量提供便宜烯烴產品給予台塑、南亞與台化，一旦價格有競爭就賣得動。例如目前丙烷與丁烷國際行情，每噸比輕油便宜90美元，促使台塑化現階段改用丙烷、丁烷進料，降低原料成本。

即使如此，曹明仍舊抱持保守看法，他認為，未來3、5年石化業只會很辛苦，不論哪家都一樣。