竟和這種狗有關？　網路影片曝熱狗身世之謎
▲香腸和熱狗更是平價又受到老少喜愛的選擇，但是明明成分是豬肉的，熱狗為什麼有「狗」字呢？有網路影片近期便以熱狗為題，為大眾解惑。（圖／截圖自酷瞧）

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馬上就要逼近中秋，不管是跟三五好友還是在家團圓，烤肉都成為中秋不可缺少的活動之一，香腸和熱狗更是平價又受到老少喜愛的選擇，但是明明成分是豬肉的，熱狗為什麼有「狗」字呢？究竟熱狗和狗有沒關係？起源又是什麼？有網路影片近期便以熱狗為題，為大眾解惑。

網路影音平台酷瞧上近日有一則影片引發網友熱議，究竟大家平常常見的加工美食熱狗的身世之謎到底是什麼呢？

熱狗的起源有許多說法，其中一個說法是，熱狗起源於德國法蘭克福，因為外型相似臘腸狗，加上臘腸狗也是來自德國的品種，因此被稱作「臘腸狗香腸」（dachshund sausage），由於剛剛煎出來的小紅腸很燙手，於是攤主們就備了手套供人取用，有一天，1名小男孩跟著媽媽來到一個攤前買紅腸，當時他手里拿著麵包，怕燙手便對攤主說，把紅腸放在麵包上，攤主看著男孩的動作靈機一動，定了一批船形的麵包，把紅腸放在裡面一起賣，紅腸夾在麵包裡，露出的部分看上去就像一隻吐著紅舌頭的小狗，人們從此就把它俗稱作「熱狗」”。

竟和這種狗有關？　網路影片曝熱狗身世之謎
▲香腸和熱狗更是平價又受到老少喜愛的選擇，但是明明成分是豬肉的，熱狗為什麼有「狗」字呢？有網路影片近期便以熱狗為題，為大眾解惑。（圖／截圖自酷瞧）

也有人說，熱狗堡是由於美國的小攤習慣將香腸放在熱水中抱持溫度與口感，但在販賣時直接拿香腸又容易燙手，因此演變為用麵包夾著食用，成為現今常見的熱狗堡。

另一個說法是，在1906年，一名報社漫畫家，將他看到的這種香腸畫成漫畫，刊登在報紙上，但麵包中間夾的是一隻臘腸狗，而不是香腸，因為他不會拼德文「dachshund」，就在漫畫下的註解寫著「Get your hot dogs」，此後大眾就稱這種香腸為hot dog，翻譯成中文就是熱狗。

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