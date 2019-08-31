NOWnews 今日新聞

鄭文燦專訪／接閣揆還是選總統？鄭：我沒有那麼沉不住氣
桃園市長鄭文燦是否接任閣揆或進軍總統大位，引起外界諸多的臆測和想像；鄭文燦接受《NOWews》專訪時強調，「任何一位首長，都希望在任期內完成自己設定的目標，也完成市民的期待，所以設想下一步，或者是要預
鄭文燦專訪4／威脅賴清德地位？鄭文燦：這是俏皮的說法
外界常拿副總統賴清德與桃園市長鄭文燦來做比較，因為2人都是民進黨新潮流的要角，甚至認為鄭文燦會威脅賴清德的地位；桃園市長鄭文燦接受《NOWews》專訪時強調，他跟副總統賴清德是長期的朋友，也是永久的兄
藍白牽手1／高市長補選 藍白兩大在野黨共推人選有譜？
隨著前高雄市長韓國瑜遭到罷免後，緊接著而來的高雄市長補選這一仗至關重要。眼見民進黨早早定調由行政院副院長陳其邁為補選人選，甫經歷韓國瑜遭罷免而士氣低迷的國民黨，仍得推派人選投入補選；而身為最大第三勢力
藍白牽手4／「國民黨價值」被否定 雙方怎麼談下去？
幾乎可說是民眾黨操盤手的不分區立委蔡壁如最近公開表示，「藍白合作」的前提是支持一名「無黨籍人士」，蔡壁如開出的條件，凸顯民眾黨不可能去擁抱一名貼著國民黨標籤的人士，這形同公開否定國民黨的價值，讓國民黨
即時