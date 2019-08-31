NOWnews 今日新聞

鄭文燦專訪4／威脅賴清德地位？鄭文燦：這是俏皮的說法

外界常拿副總統賴清德與桃園市長鄭文燦來做比較，因為2人都是民進黨新潮流的要角，甚至認為鄭文燦會威脅賴清德的地位；桃園市長鄭文燦接受《NOWews》專訪時強調，他跟副總統賴清德是長期的朋友，也是永久的兄