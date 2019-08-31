（中央社華盛頓30日綜合外電報導）香港警察大動作逮捕多名參與「反送中」社運人士後，美國總統川普今天表示，新一輪對中關稅會如期上路，並強調他對中國施加的經濟壓力，迫使北京當局處理香港議題有所節制。

川普23日透過推特（Twitter）宣布，將把對3000億美元中國輸美商品加徵關稅計畫的稅率從10%調高到15%，實施日期分別為9月1日和12月15日。

儘管新一輪關稅實施，將使美中貿易戰緊張情勢進一步升級，川普今天在白宮肯定地告訴記者：「他們仍照計畫進行」。

川普說：「若非這些貿易談判，香港將陷入更大的麻煩。」他也再度呼籲北京「以人道方式處理」香港議題。

川普表示，美國對中施以經濟壓力，以阻止北京當局對香港民主示威群眾採取更嚴厲鎮壓手段。他指出：「我在貿易方面所做的事，確實有助抑制（香港情勢）升溫。」

負責收取關稅的美國海關與邊境保護局（Customsand Border Protection）今天在網站宣布，新一輪關稅措施對運送中的貨物，不會給予寬限期，並會如期在美國東部夏令時間（EDT）9月1日0時1分起（台灣時間12時1分），對所有清單上物品加徵15%關稅，其中包含多種消費性電子產品、鞋子及床單商品。

在過去，美國海關與邊境保護局曾給予運送中貨物短暫的寬限期，讓商品可不被加徵關稅順利進港。（譯者：徐薇婷/核稿：盧映孜）1080831