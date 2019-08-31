（中央社記者郭朝河吉隆坡特稿）香港眾志秘書長黃之鋒30日被港警逮捕，馬來西亞中文網站出現許多叫好留言。學者分析馬國華裔網友這幾年受中共資訊影響，認為中共就等於中國，站在中共對立面的黃之鋒是罪人。

黃之鋒被捕新聞傳到馬來西亞後，馬來語及英語媒體都傾向冷處理，不見任何迴響，也沒有人權團體發出抗議聲明。

值得注意的是，隨著中文媒體大肆報導相關新聞，幾乎大部份網友都留言拍手叫好，認為中國政府終於行使「正義」，整頓香港社會秩序，並期望港府能繼續升級逮捕行動，殺雞儆猴。

馬國社群媒體上只有少數人認為港府做法不符合民主程序，但這些留言反而引來更多人抨擊，認為這種想法是被西方虛偽的民主價值觀洗腦。

雖然這是馬國網友對待香港反送中示威的寫照，但其實在4年前，黃之鋒曾經飛到檳城，想在馬國舉行香港「雨傘運動」分享會時曾遭到馬國政府拒絕入境，當時許多網友群起抨擊馬國政府獨裁。

當年許多馬來西亞人對時任首相納吉（NajibRazak）不滿，每年幾乎都會出現上萬人參加的「乾淨與公平選舉聯盟」（Bersih）示威活動，因此才有人權團體希望邀請黃之鋒到馬來西亞分享香港示威的經驗，以期讓馬國政府實現更乾淨透明的選舉。

今非昔比，對照馬國網友如今對待黃之鋒的態度，馬國華社研究中心研究員莊仁傑表示，看到黃之鋒被捕的新聞，許多網友留言叫好，主要反映華社主流長期受中共影響以及對於何謂中華文化缺乏認知。

他認為，黃之鋒只是這股長期脈動下的一個新節點。由於中共長期掌控輿論，因此無形中許多人傾向支持中共，認為中共等於中國，而中國也等於整個中華文化及民族。所以目前馬國華裔對於批評中共的異議人士都會不滿，認為他們反中共就等於反中國，而反中國就等於反整個中華文化與民族。

莊仁傑分析，看到網友對黃之鋒被捕一事刻薄評論，反映馬國華社長期以來缺乏儒家所說「推己及人」的思想，對與自己意見相左的人士可以包容，但對與中共有衝突的異議人士則不能容忍。

他認為，換個角度，這些觀點也反映庶民文化，很多傳統都喜歡善惡二元論，認為中共與其支持者都是好人，站在他們的對立面就是壞人。因此，目前在馬國大部分華裔民眾眼中，站在中共對立面的黃之鋒差不多是中華文化的罪人，但這並非是事實。

莊仁傑補充，這次香港的反送中運動和2014年的雨傘運動以及台灣的太陽花學運，都是一面照妖鏡，給予人們啟發，啟發人們示威抗議可以如何進行，以及對於自由與民主等價值觀的定義和討論，同時也在鞏固和肯定人們對於自由民主的認同。

不過，莊仁傑也指出，從馬國網友的反應也可以看見許多愚昧無知，例如言論建立在錯誤的知識和資訊、民眾對於假新聞的無知與盲從、輕信謠言等，馬國網友的民主素質仍待提升。（編輯：周永捷）1080831