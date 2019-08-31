NOWnews 今日新聞

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金與正炸聯絡處、嗆進軍DMZ　南韓官方：非常沒禮貌！

朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）炸毀位於開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，使朝鮮半島緊張局勢升級。韓國（南韓）國防部今日回應記者提問，表示雙方應遵守 2018 年《 九一九韓朝軍事協議》。據《韓聯社》報導，

朝鮮半島戰雲起？命理老師預言：台灣成為「關鍵角色」

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭北韓爆破，朝鮮領導人金正恩的妹妹、勞動黨高層金與正，更揚言將重新部署軍力、撕毀軍事協議。隨後韓國青瓦台也回批北韓「無禮、不明智」

板門店和平瓦解！南北韓官方釋出炸毀高清圖、CCTV影像

朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）下令以爆破方式關閉位於開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，朝鮮半島緊張局勢升級，引起國際社會關注。據《朝鮮中央放送》辦公室已經「徹底被摧毀」，另一個官方媒體《朝中社》今日野公布

南北韓若開戰！東亞局勢將有何變化？網分析「台灣下場」

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分北韓設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭到爆破，透過軍事監視設備，觀測到爆炸時的濃煙以及聲響。對此，有網友便在 PTT 提問「如果南北韓打起來，東亞局勢會怎麼變？」
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