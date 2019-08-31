NOWnews 今日新聞

南北韓若開戰！東亞局勢將有何變化？網分析「台灣下場」

昨（ 16 ）日下午 2 點 49 分北韓設立於開城工業園區內的兩韓聯絡處遭到爆破，透過軍事監視設備，觀測到爆炸時的濃煙以及聲響。對此，有網友便在 PTT 提問「如果南北韓打起來，東亞局勢會怎麼變？」