（中央社台北31日電）香港反送中運動今天傍晚上演暴力抗爭場面，港警在添華道出動水砲車並首次噴灑藍色染劑水柱；多名黑衣示威者溜上行車陸橋，對下方的防暴警察丟擲汽油彈，頓時火光濃煙四起。

今天下午的反送中遊行，示威者並未前往有上千防暴警察駐守的中聯辦大樓週邊，而是將主戰場鎖定在中環與金鐘一帶的政府總部、立法會大樓與灣仔警察總部，大批黑衣示威者下午開始在夏愨道築起路障。

綜合香港媒體報導，傍晚5時40分起，一輛水砲車現身政府總部與解放軍駐港部隊大樓間的添華道，並開始對示威者噴灑加了藍色染劑的水柱；抗議群眾隨即後撤至附近高架陸橋與道路，再次與警方對峙。

晚間6時起，大批防暴警察與警車由夏愨道西面高架橋往東推進，同一時間，位於東面的灣仔警察總部內則衝出大批防暴警察，意圖對示威者採取東西包夾戰術；但西面員警隨後又撤離回防中聯辦、僅留小部隊駐守。

至6時20分，灣仔警察總部的防暴警察將防線部署在演藝學院附近的軍器廠街與告士打道路口，此時有多名黑衣示威者溜到上方的車行陸橋，往底下丟擲數枚汽油彈，頓時路面火花四起，警方則朝陸橋狂打催淚彈。

此後，防暴警察退至天橋底下，期間示威者仍不斷投擲汽油彈，警察舉高盾牌阻擋，又多次向天橋施放催淚彈；晚間6時45分起，防暴警察開始往金鐘方向推進，進行新一波清場。

至晚間7時，警方已驅散包圍夏愨道政總週邊的示威人士，而反送中示威者則搭乘地鐵轉往灣仔與銅鑼灣一帶、再次聚集。（編輯：林克倫/沈朋達）1080831