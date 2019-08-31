（中央社實習記者張廖永臻吉隆坡31日專電）今天是馬來西亞獨立62週年國慶日，配合國慶主題「愛我國家，廉潔大馬」，多項表演及遊行都具「反貪」宣導意涵，不過，有民眾認為，今年歡慶氣息不如去年。

自去年5月10日改朝換代後，馬來西亞希望聯盟政府執政第二年慶祝國慶，延續去年選擇在國家行政中心布特拉加亞（Putrajaya）舉行，逾30萬人聚集國家行政中心廣場歡度國家慶典。

馬來西亞首相馬哈地（Mahathir Mohamad）今天上午親駕紅色的全新國產車寶騰英雄（Proton Saga）轎車出場，吸引民眾目光。

新任國家元首阿布都拉（Al-Sultan AbdullahRi'ayatuddin）伉儷隨後抵達布城廣場，檢閱儀仗隊後，慶典以高唱國歌曲揭開序幕。

配合本屆國慶日主題，反貪污委員會官員穿上「反貪會隊長」（Kapten MACC）動畫系列服裝，以裝飾車和重機隊出場；反貪會社會教育主任魯斯蘭指出，委員會希望透過吉祥物「反貪會隊長」，教育民眾須負責任和可靠，讓大馬朝向廉正國家目標。

他說，反貪會透過教育宣導和懲罰措施防範貪污逾52年，歷盡艱辛過程，確保大馬擺脫貪污；每一名反貪會人員都為這項崇高任務奮鬥，不遺餘力。

眾多的遊行隊伍中，空軍直升機及戰鬥機飛行，最吸引民眾目光，當戰鬥機穿梭高空表演時，現場民眾驚呼連連，並高舉手機拍下難忘的一幕。

今年是希望聯盟政府執政第二次國慶，不過近日大馬政府與民間種族爭議頻傳，不同於去年民眾沉浸在政黨輪替的喜悅，參與遊行的民眾向中央社記者表示，今年歡慶人數明顯不比去年。

經濟事務部長阿茲敏阿里（Mohamed Azmin binAli）說，今天在布城舉行的國慶日慶典，是各族團結慶祝馬來西亞62週年國慶的平台。

他出席國慶日慶典後，接受媒體詢問時表示，多元族群並非問題，反而是馬國發展的最重要資產；大馬交通部長陸兆福表示，政府了解團結是多元族群國家的挑戰，但他相信人民將和政府共同捍衛國家團結。（編輯：王永志）1080831