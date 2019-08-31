（軍聞社記者薛皓文基隆31日電）歡慶九三軍人節配合「穿軍服 我驕傲」活動，今日北部地區人才招募中心基隆招募站與基隆祖孫館及暖暖親子館聯合舉辦小小戰士體驗營活動，兩場次共70位學童參加，透過戰鬥體適能闖關遊戲，招募影片欣賞、招募人型氣偶熱舞及淺顯易懂的解說，讓參訪學童們了解國軍官兵保家衛國的辛勞，讓小朋友們在遊戲中認識全民國防，建立對國軍的認知及優質形象，並共同慶祝中華民國國軍九三軍人節快樂。

兩場活動皆以「認識軍人」為主題，接待官兵先為小朋友換上兒童版的陸海空軍軍服，讓學童們親身體驗穿著軍裝的挺拔英姿，再分別對各軍種的服裝與主戰武器進行介紹，並安排學童收視國軍近年推出的形象廣告，使小朋友們認識軍人及了解國軍平時為了守護家園，辛苦的訓練概況；隨後，帶領他們進行闖關及體驗，落實全民國防教育工作的目標。

基隆招募站站長周詠鴻士官長指出，這是招募中心舉辦小小戰士以來第一次走進幼教場館，全民國防教育是國軍人才招募的基礎；因此，針對不同年齡層學生，設計各項適宜的參觀、體驗活動，希望藉由小小戰士體驗活動，讓這些國家未來的主人翁，對國防事務產生興趣，期待有一天，一同加入守護家園的行列。

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社