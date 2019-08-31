NOWnews 今日新聞

快訊／台灣維持零確診 商務人士入境22日起放寬
中央流行疫情指揮中心今(17)日表示，國內截至目前累計74,699例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含73,775例排除)，其中445例確診，分別為354例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案
陳其邁參加高市長補選 趙天麟：吳怡農將出任發言人
民進黨今（17）日下午將徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，民進黨高雄市黨部主委趙天麟也召開記者會，公布新任黨公職的名單，並宣布高市黨部全員就輔選戰鬥位置；趙天麟說，以他對吳怡農的了解，吳怡農很有
金與正炸聯絡處、嗆進軍DMZ 南韓官方：非常沒禮貌！
朝鮮（北韓）昨日（ 16 ）炸毀位於開城工業園區內的兩韓聯絡辦公室，使朝鮮半島緊張局勢升級。韓國（南韓）國防部今日回應記者提問，表示雙方應遵守 2018 年《 九一九韓朝軍事協議》。據《韓聯社》報導，
中印邊境爆衝突！20名印度軍人身亡 解放軍反控印軍挑釁
中印兩國近來情勢緊張，雙方軍隊於 6 月 15 日在邊境地區拉達克加萬谷（ Galwa Valley ）再次爆發衝突，造成 20 名印度軍人身亡，另有媒體稱有 43 名解放軍死傷。目前兩國都呼籲彼此冷
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