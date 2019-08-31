NOWnews 今日新聞

陳其邁參加高市長補選 趙天麟：吳怡農將出任發言人

民進黨今（17）日下午將徵召行政院副院長陳其邁參加高雄市長補選，民進黨高雄市黨部主委趙天麟也召開記者會，公布新任黨公職的名單，並宣布高市黨部全員就輔選戰鬥位置；趙天麟說，以他對吳怡農的了解，吳怡農很有