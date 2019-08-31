（中央社記者沈朋達台北31日電）在台港生組織「香港邊城青年」今天在公館商圈，舉行連儂牆的「告別與傳承」儀式；連儂牆材料拆除後，將移交給博物館與學校等全台30個有意成立連儂牆的單位。

邊城青年發言人Dora表示，由於公館連儂牆的租借路權到9月10日為止，且目前牆上已被民眾的留言便利貼全部覆蓋。因此，團隊選擇在31日，也是5年前中國「全國人民代表大會」關上港人爭取「真普選」大門的日子，舉行「告別及傳承」儀式。

同時，也展開「全民連儂，遍地開花」活動，讓支持香港和言論自由的種子散落各地，在台灣遍地開花。

台灣學生聯合會理事陳佑維則表示，目前全台共有20多間大學有意承接公館經驗，在校園內架設連儂牆。此外，包括台中家商、台南一中等10所高中職也有意參加這項活動。

除了學校，國立台灣歷史博物館也主動聯繫邊城青年，希望能將部分連儂牆收為館藏，並在今天前來整理物件。台史館研究助理曾婉琳表示，該館設有「戰後台灣社會運動展」，希望9月換展時能將展出「反送中」相關物件。

她指出，當社運的價值與信念被人認同，相關物件便能令人感動，因此收藏連儂牆，也是為了留下記憶。

曾婉琳也表示，社運的議題有連動性、全球性，台灣有這樣的環境與資源，應思考自己能盡什麼責任，「已經站在這個路口，錯過了就會後悔」。

台北連儂牆最早由一群網友，於7月26日在公館商圈地下道設立，但因活動未經申請，2小時後便遭市府新工處拆除。之後，有10位台北市議員與新工處協調，並聯合申請該地的路權，連儂牆才得以合法重現。（編輯：林克倫）1080831