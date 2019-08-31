（中央社法國拉克魯瓦聖烏昂31日綜合外電報導）配戴強力磁鐵的歷史愛好者和環保人士在法國各地的河流搜尋，吸出了金屬廢棄物、腳踏車、滑板車和奇特的廚房用具。

法新社報導，他們有時也會從水裡撈起比較意想不到的物品，比如未爆彈。

根據公共安全官員的說法，磁鐵打撈已迅速成為熱門的消遣活動；但法國當局卻已嚴加取締，惟恐歷史上的一些戰爭爆發地點仍留有具殺傷力的武器。

和其他國家一樣，法國磁鐵打撈的愛好者會把一塊強力磁鐵綁在一條繩索上，再丟進水裡，動機之一是為了尋寶，同時也為了環保。

在巴黎以北約75公里小鎮拉克魯瓦聖烏昂（LaCroix-Saint-Ouen）的瓦茲河（Oise River）河岸上，20歲的加萊瑟爾（Owen Gressier）和3名同好朝河裡投下釹磁鐵。

他們在拉克魯瓦聖烏昂一座橋梁附近嘗試多次後，撈起了一些東西。

那是一條生鏽的鐵管，他們說，「撈得好」，這是當天下午最好的收穫。

加萊瑟爾說：「我們在這裡打撈多年了，河床已經相當乾淨。」

他自稱熱衷於二次大戰，希望找到勳章、軍事裝備和其他歷史文物，在這些動機驅策下，他同時「很快瞭解到，也許可藉此清理河流」。（譯者：葉俐緯/核稿：張佑之）1080831