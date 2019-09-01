由《黑豹》（Black Panther）奧斯卡女星露琵塔尼詠歐 Lupita Nyong’o主演的全新殭屍喜劇《校外打怪教學》（Little Monsters）即將於9月27日在台上映。

在今日公布的中文預告中，露琵塔一邊假笑哄騙小孩、一邊賣力打殭屍，疲於奔命的模樣和搞笑出格的演出令人噴飯，而首度演出喜劇的她也透露讓她心動加入演出的原因，她說：「《校外打怪教學》是個你前所未見的故事，過程有趣又荒謬，也有打動人心的地方，我喜歡它的獨一無二，光是讀劇本就逗得我哈哈大笑了！」

由澳洲新銳導演亞貝佛塞茲 Abe Forsythe自編自導，結合血腥殭屍和萌小孩的衝突及反差，讓這部片在日舞影展Sundance Film Festival首映時便獲得不少好評。導演透露電影原創又新奇的情節靈感竟來自他個人的真實生活經驗，導演說：「有一次我陪著兒子參加校外教學，大家在坐農場遊園車的時候突然停在半路上，司機下車查看前面發生了什麼事，這時我就突然有個想法『如果是殭屍擋在前面會怎樣？』，拍這部電影的第一個念頭就這麼誕生了！」

《校外打怪教學》描述失戀歌手戴夫（亞歴山大英格蘭 飾）對外甥的幼稚園老師卡洛琳（露琵塔尼詠歐 飾）一見鍾情，自願參加校外教學。原本單純美好的旅行，不但殺出暗黑兒童台明星泰迪（喬許蓋德 飾）攪局，附近軍事基地的殭屍更暴走入侵。為了安撫孩子，卡洛琳老師把殭屍吃人塑造成一場最刺激的「鬼抓人」遊戲，究竟他們一行人要如何邊玩邊殺殭屍，在孤立無援下殺出重圍呢？