美中貿易戰持續引發經濟下行疑慮，避險情緒增溫，加上部分金屬供給國消息不平靜，黃金、白銀、鎳等金屬行情，中長線趨勢明確。

美中貿易戰引發全球經濟出現衰退疑慮，美股大幅震盪，資金避險需求升溫，8月13日美債殖利率倒掛，黃金現貨價格盤中最高價飆上1535美元，白銀走勢同步跟進，基本金屬鎳、銅也各因政策性及需求因素走出一波行情。

黃金、白銀都是貴金屬中最具代表性的金屬，因為稀缺性，是最常被提及的避險性資產。自從美中貿易戰導致各國紛紛降息，美國聯準會也降息1碼後，資金湧入黃金避險的力道就不見停歇。

5月30日，黃金拉出長下影線的長紅K棒後，至今走勢看回不回。8月1日美中貿易戰再度升級，美國總統川普表示，將在9月1日對3000億美元商品加徵10%關稅，帶動黃金當日強漲2.33%。雖然近期川普決定遞延課徵關稅的時程，但全球經濟數據不斷出現警訊，都讓黃金價格扶搖直上，白銀同步跟進。

再從成交量觀察，美國商品交易所（COMEX）的黃金期貨月均量，從5月的26.68萬口，來到8月的48.31萬口（至8月14日為止）；白銀期貨由6.11萬口，放大到11.87萬口，期貨市場交投火熱。

統一期貨經理廖恩平指出，包括美國在內，今年全球已有12國採取降息，印度利率更從年初的6.25%來到5.15%，降了4.4碼，在所有降息國家中最多；而當全球各國紛紛降息時，利率無利可圖，就會轉往抗通膨資產，加上市場波動度提升，貴金屬資金流入的現象就會愈來愈明顯，中長期趨勢有機會延續。

過去，黃金價格／白銀價格（金銀比）大約落在40~80倍的區間，但今年6月底至7月中旬已衝上90倍以上，7月2日期貨的金銀比甚至來到94.13倍。廖恩平指出，這兩類金屬相關係數高，當黃金走得太快，白銀向上拉升的速度就會非常迅速，且金銀比近期仍維持在80倍以上的水準，也就是說，黃金、白銀都可偏多看待時，參與白銀相關商品的交易更有潛力；不過，必須注意白銀的波動度遠勝黃金，比較適合風險承受度高的交易人。

至於基本金屬的表現，群益期貨研究發展部專案科長陳鎮平分析，美中貿易戰導致的終端消費下降，讓銅、鋁、鋅今年的需求量都只有2018年的40~50%，而由於美元和基本金屬價格走勢常呈現反向關係，故在歐洲11月前可望啟動貨幣寬鬆政策（QE），歐元升值力道將趨緩下，也會使美元維持強勢，基本金屬商品容易維持盤整或走弱。

廖恩平認為，中長線來說，銅是基本金屬的領先指標，且全世界最大銅需求國─中國，因為美中貿易戰不斷被國際貨幣經濟組織（IMF）警告經濟有下行風險，只要中國經濟衰退，導致銅需求量下降，因此銅價偏空的走勢仍將維持一段時間。

最特別的是，當基本金屬普遍偏空或盤整之際，鎳反而一枝獨秀大走多頭行情。7月3日倫敦金屬交易所（LME）的3月鎳期貨上漲2.11%，收12350美元後，多頭走勢不見改變；8月8日盤中更一度漲至16690美元，短短1個月，波段漲幅高達35%。

陳鎮平指出，全球鎳礦主要供應國的印尼，有可能在2022年時實施禁止鎳礦出口的政策，加上國際海事組織（IMO）的「限硫令」將在明年元旦起實施，印尼船隻目前恐仍無法符合限硫令的規範，有可能導致大規模違約，兩大因素帶動鎳價將持續走高。

另外，也有期貨商指出，世界第2大的鎳礦供應國菲律賓於7月底開始新一輪的礦業審查，市場也擔心此舉將影響對中國的出口，加上電動車市場持續發展，電池朝向「高鎳化」的趨勢不變，鎳價後市展望仍可正面看待。