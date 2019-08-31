（中央社台北1日電）香港8月31日反送中行動堪稱迄今最暴力，現場除出現多枚汽油彈、水砲車首次噴灑藍色染劑，還有臥底黑衣警察被抓包開兩槍，以及速龍小隊闖地鐵車廂無差別毆打乘客，止暴制亂適得其反。

昨日的反送中行動原訂由中環遊行至中聯辦大樓，然申請遭駁回，改由網民發起未經許可的「為香港罪人祈禱」遊行；外界原預測，昨中午1時許從灣仔修頓球場出發的遊行，中聯辦是首要目標，港警亦在周邊部署上千名警力。

不過，最血腥場面是港鐵太子站。昨晚10時30分起，為攔截轉進的黑衣示威者，大批防暴警察與速龍小隊成員分別進入港鐵旺角、油麻地和太子等站，甚至衝到月台追捕示威者。

最誇張的是，從港媒拍攝的畫面可看見，有一批防暴警察直接衝進太子站月台的列車內，進去就是用警棍、不分青紅皂白，朝著乘客頭部陣陣狂打，在車廂門外的員警，則是用胡椒噴劑往內狂射。

畫面可見，現場遭「突襲」的市民乘客趕緊打開雨傘抵擋，一名白衣男子則擋在身旁女子與警方之間，不知所措的跪地求饒，另一名男子則已頭破血流；無差別襲擊速度之快、打完就閃，來不及尖叫、只剩驚恐的痛哭失聲。

為此，昨晚鄰近午夜，港鐵宣布荃灣線、觀塘線、港島線、南港島線及將軍澳線，全線服務暫停。

至於昨天下午的抗爭焦點，反送中示威民眾將「目標」改鎖定金鐘一帶的政府總部、立法會與灣仔警察總署，此區域也成為汽油彈、催淚彈與水砲車的首波對峙交戰區。

昨天下午，港警在政府總部發射催淚彈驅散時，示威者向防暴警察丟擲多枚汽油彈，警方防線數度起火，並趕緊調派一輛原鎮守中聯辦的水砲車支援，並首度以藍色染劑噴向示威者。

另一新衝突是昨天傍晚6時30分左右，當防暴警察鎮守告士打道與軍器廠街路口時，有多名黑衣示威者溜到上方車行陸橋，往下投擲多枚汽油彈，頓時火光四起、催淚彈煙霧瀰漫，所幸無員警受傷。

「臥底」喬裝黑衣人的員警被抓包，再引爆爭議。昨晚9時30分左右，維多利亞公園附近有多名身著黑衣、戴頭盔面罩，手臂有藍色反光標記的「黑衣人」，卻手持警棍和疑似胡椒彈槍的槍枝，制服多名示威者。

無奈，臥底反串遭媒體發現，有記者上前追問他們是否為警員，竟遭惡言遮擋鏡頭；此後更有多名警察到場包圍記者，但始終未回答這些「黑衣人」的身分。

更離譜的是「兩槍」。之後有示威者在維園外又遇上這群「假黑衣」，「臥底」遭追打退進維園；其後，有港媒在維園的地上撿到兩枚實彈彈殼。香港01引述消息證實，有「便裝」員警在混亂中感到生命受威脅，暗夜對空開了兩槍示警。

由於衝入地鐵站事件引爆民憤，大批香港市民從昨晚起，聚集在港鐵太子站旁邊的旺角警署、抗議警方執法不公，直至今天凌晨2時，仍未散去。

至於此前示威者在夏愨道陸橋丟汽油彈時，被法新社記者華勒斯（Anthony Wallace）拍到腰間配有一把疑似「克拉克19」（Glock 19）型手槍，一度被懷疑是警方臥底。但昨晚「反送中已核實資訊頻道」指，該槍枝為氣槍，並已獲在場人士及槍會確認。（編輯：沈朋達/林克倫）1080901