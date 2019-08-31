（中央社波士頓31日綜合外電報導）挺美國總統川普的「異性戀驕傲」遊行以及反制抗議今天在波士頓登場，但兩陣營間並未傳出重大衝突。反制抗議人士認為，異性戀驕傲遊行的參與者是恐同極端分子。

自稱為「超級開心享受美國」（Super Happy FunAmerica）的團體於波士頓今夏稍早前慶祝同性戀驕傲月（LGBTQ Pride Month）時宣布，將發起在波士頓舉行「異性戀驕傲」（Straight Pride）遊行，並稱它認為異性戀才是遭到壓制的大多數。

反制抗議人士指控那些主辦者是在宣揚對LGBTQ社群暴力相向的氛圍。

異性戀驕傲遊行的數百名參與者高舉的標語包括「2020年川普」、「興建圍牆」等，他們從卡普里廣場（Copley Plaza）出發，穿越主要市中心街道抵達市政廳廣場（City Hall Plaza）舉行集會，但登台演說者及參與群眾的聲勢，不敵在路障後方的更龐大反制抗議群眾。

雙方陣營互相丟擲咖啡杯和泥土等，但未爆發嚴重暴力事件。持警棍和戴防毒面具的鎮暴警察嚴陣以待，準備隨時介入制止任何衝突。

在遊行沿路上曾傳出多起爭執和小規模肢體衝突，警方逮捕一些人，但未爆發重大衝突。（譯者：劉學源）1080901