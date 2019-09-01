美中貿易摩擦局勢稍見和緩，雙方可望 9 月重啟談判，美元指數維持高檔狹幅整理，單周升值 0.96%，但新興貨幣則面臨外資撤離壓力普遍走貶，投顧表示，隨著貿易戰勢和緩，風險偏好回升可望減輕新興貨幣貶值壓力，短線緊盯 9 月聯準會會議政策。

美中貿易戰情勢雖略減和緩，美國財長米努勤宣稱目前無干預美元，在風險情緒改善，帶動美元兌多數非美貨幣升值，新興貨幣則相對有壓，其中美元周線升值 0.96%，避險需求下降導致日圓周線貶值 0.93%，至於歐元周線貶值 0.95%；澳幣周線貶值 0.64%。

富蘭克林投顧表示，美中關係發展目前變數仍多，美國 9 月起將對部分中國出口商品加徵關稅，因此儘管雙方態度看似有和談空間，但其實潛藏變數仍多，由於下周將是聯準會 9 月會議前官員最後公開談話機會，之後將進入噤聲期，屆時市場能否有更多政策指引，將成新觀察重點。

富蘭克林投顧指出，貿易摩擦及政局動盪仍將主導市場情緒，根據摩根士丹利證券預期在最新關稅升級環境下，未來一年全球經濟成長率平均將僅有 2.7%、接近衰退門檻 2.5%，但所幸全球政府已相繼釋出對貿易不確定性威脅景氣的擔憂，寬鬆政策已成大勢所趨，後市可留意九月聯準會利率會議與中國十一國慶前的政策動向，將為景氣及金融市場提供緩衝。

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