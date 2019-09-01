（中央社記者陳家倫上海1日電）中國維權律師王全璋8月30日在監獄中和妻子李文足會面。李文足表示，王全璋身體狀況看起來不佳，卻稱自己沒必要保外就醫，會面的30分鐘過程，還遭到警方打斷。

王全璋是因2015年的「709大抓捕」而入獄，李文足8月30日上午和親友前往山東臨沂監獄探視，過程遭到數名男子襲擊，李文足父親的額頭被打傷，友人王峭嶺、原珊珊手機被搶摔壞，行兇者在員警面前逃跑。

李文足在臉書（Facebook）寫下和王全璋的會面經過，她表示，王全璋一顆晃動的牙齒在8月上旬掉了，他的太陽穴凹下去的很嚴重，雙側臉頰都快縮進嘴裡了，肚子卻是圓圓的鼓出來，駝背彎腰。

當聊到王全璋的健康情況時，王全璋突然說，「他們（獄方）說了，你（李文足）提了保外就醫。但是我覺得沒必要，我馬上就要出去了。而且身體條件也不符合保外就醫的條件。」

聽到王全璋這樣說，李文足開始大吼，「臨沂監獄到底給你吃啥藥了？怎麼變成了個大傻子！」當李文足想起王全璋告訴她出獄後不能回北京，警方要他去濟南，繼續監控他，整個人更加生氣。

李文足接著要求一旁員警記下自己所說的話，「你們的監獄長肖廣庭，是他安排王全璋出獄後去濟南嗎？你問他，他這麼大的勁頭破壞我們的夫妻關係，到底想幹嘛？他要不把王全璋放回北京試試看！」

就在這時，李文足與王全璋的通話被掐斷。員警告訴李文足，她說了不該說的話，影響了「被改造人」的情緒和心理，擾亂了會見秩序。要求她配合不喧鬧，才讓她與王全璋繼續會見。

在幾經爭論後，員警又把王全璋帶回來，這一次20多個員警站在李文足後面。王全璋則認為李文足不懂事，要求她向員警道歉，並稱待在濟南也沒什麼不好，雙方再聊一下之後，就結束了會見。

王全璋是中國2015年「709大抓捕」行動中最後受審者，在今年1月28日被以「顛覆國家政權」罪，判處4年半的徒刑。當局這項對維權人士和律師的抓捕行動，被視為對公民社會及異見人士的打壓。（編輯：翟思嘉）1080901