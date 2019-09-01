（中央社記者黃麗芸台北1日電）「假借貸詐騙手法」出現新招，刑事局今天指出，詐騙集團利用銀行信用有瑕疵者亟需借貸心理，偽稱「申辦車貸養信用」新型態手法詐騙，讓受害者沒貸到款還背負更高額債務。

刑事局今天發布新聞稿表示，165反詐騙諮詢專線近期發現新的「假借貸詐騙手法」，詐騙集團利用民眾亟需借貸心理，透過電話或網路等各種管道誘騙民眾。

刑事局指出，被害人多為信用有瑕疵的銀行拒絕往來戶，遭誆騙有「特殊管道」可取得貸款，因而繳交證件、銀行帳戶資料，還有被害人是先拿出一筆錢購買詐騙集團所偽稱指定標的「養信用」，最後賠了夫人又折兵，沒拿到貸款還背上更高額債務。

從事保全業的45歲劉姓男子日前因車禍而無法工作，急需生活費的他，因信用卡繳款曾有信用不良記錄而無法向銀行申辦貸款，他在7月中收到1則手機簡訊，內容稱「銀行資格不符、有信用瑕疵都可貸，不看信用，快速撥款」。

需款孔急的劉男隨即回撥電話，洽詢借貸新台幣20萬元，電話另一方自稱為某立銀公司業務，對方誆稱劉男因信用有瑕疵而須以特殊管道「養信用」，並要求劉男申貸購買1輛價值27萬元的中古車，待月繳本息3個月皆無不良紀錄後，即可申貸更高額度信用貸款，且可協助劉男出租中古車，以貼補貸款。

劉男信以為真而照做，結果未取得車輛，還要繳交48期、每月7652元車貸，以及多張車輛違規罰單，詐騙業務還說要收取10%包裝費才能取車，劉男眼見錢坑越滾越大，實際所需貸款方案卻未曾提供，才趕緊向165專線報案。

根據刑事局分析，今年6至8月「假借貸詐騙」案件，約71%被害人是從網路收到相關假訊息，其中半數是透過網路搜尋借貸訊息而遭騙，有1/4是透過臉書（facebook）廣告或臉書借貸社團所張貼訊息上鉤，還有1/4為LINE的借款陌生訊息；其它12%被害人是收到歹徒隨機發送的推銷電話或簡訊。

刑事局指出，今年6至8月假藉「申辦車貸養信用」的新詐騙手法案件逾20件，且受害人所繳交帳戶恐遭詐騙集團作為詐欺人頭帳戶，所購中古車也成詐騙車手取款的代步工具，提醒民眾擔憂信用問題卻又有資金需求，應向銀行申請「債務協商」，並尋求地方政府「以工代賑」方案以償清貸款。（編輯：戴光育）1080901