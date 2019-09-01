（中央社德州米德蘭31日綜合外電）一名30幾歲的白人男性今天在德州西部兩座城市米德蘭、敖德薩之間胡亂開槍，槍殺4人並傷及21人。這場槍案因警察試圖攔車而起，一直到犯嫌遭警擊斃才落幕。

警方表示，犯嫌一度劫持郵務車，並朝警方、其他駕駛人和在勞動節長週末血拚購物的民眾開槍，最後在敖德薩（Odessa）複合式電影院Cinergy外遭警擊斃。

有關人員最初以為有兩名槍手開著兩輛車犯案。但敖德薩警察局長葛克（Michael Gerke）今晚在記者會上表示，他相信犯嫌只有一人。

針對案情始末，多位官員表示，槍手從米德蘭（Midland）開車上20號州際公路（Interstate 20）往西前往敖德薩，於當地時間下午3時17分被兩名德州公共安全局（Texas Department of Public Safety）州警攔下。

犯嫌拿步槍轟後車窗朝兩人開槍，傷及一人，接著開車繼續西行，在敖德薩下交流道，開往居家修繕連鎖店家得寶（Home Depot），並朝路人開火。

葛克表示：「嫌犯在某個時間點棄車，並偷了一輛郵務車代步。」

犯嫌開著郵務車回頭往東開，但在警方緊追不捨下，犯嫌在敖德薩複合式電影院Cinergy後方撞上一輛靜止不動的車輛，旋即爆發警匪槍戰，最後犯嫌遭警擊斃。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）地方電台的影片顯示，白色郵務車高速撞上停在電影院外的車輛，接著據信為槍手的男子被大量警方圍住，戲院內民眾尖叫奔逃。

葛克表示，他知道犯嫌身分，但婉拒對槍擊動機置評。

敖德薩醫療中心醫院（Medical Center Hospital）主管提平（Russell Tippin）表示，院方共收13名受害者，包括一名死者。傷者中7人情況危急、2人重傷，2人治療後出院，還有一名不到2歲大的「兒科傷患」已經轉院。

米德蘭市長莫拉萊斯（Jerry Morales）表示，犯嫌在戲院外停車場與警方對峙、駁火時，戲院內有數百名民眾正趁勞動節長週末看電影。

莫拉萊斯表示，除了一名德州公共安全局人員，還有一名米德蘭警察和一名敖德薩警察受傷。3人傷勢輕重不等，但情況都已穩定下來。

本月3日，距離米德蘭以西410公里的艾爾帕索（ElPaso）的沃爾瑪（Walmart）賣場也發生槍擊血案，共釀22死。（譯者：侯文婷/核稿：蔡佳敏）1080901