（中央社倫敦1日綜合外電報導）與英國王妃梅根馬克爾（Meghan Markle）關係疏遠的父親湯瑪斯馬克爾（Thomas Markle）批評，自己被從女兒的生活中「消失」，還控梅根對自己如何獲得大學學費一事「說謊」。

這名現居墨西哥的75歲老翁接受英國「每日郵報」（Daily Mail）專訪時說，從他沒出席去年哈利王子（Prince Harry）與女兒的婚禮後，他就沒有來自薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根的消息。

湯瑪斯馬克爾在今天刊出的專訪中說，他希望收到自己今年稍早出生的王室孫子阿契（Archie）照片，但到目前為止都被斷然拒絕。

因為健康問題及狗仔擺拍醜聞，而未能陪女兒走紅毯的他說：「直到最近，我跟梅根之間從來沒有過任何問題。」

他說：「因為梅根懷了阿契，我一直都很安靜，但我現在要站出來說了，因為他們還有他們的公關人員一直想讓我從她的生活消失。」

湯瑪斯馬克爾表示：「有時候，我覺得人們認為我不愛我女兒。我確實非常愛她，我很想幫阿契的照片裱框。」他說還沒見過自己的孫子阿契讓他很「失望」。

這名與梅根關係疏遠的父親說，他努力想跟梅根重修舊好，但到目前為止都徒勞無功。他說：「我透過她在洛杉磯的財務顧問送她卡片，但沒有得到任何回信，我都不知道她到底有沒有收到。」

湯瑪斯馬克爾在報導中也抨擊，梅根去年王室出訪斐濟時宣稱自己付了全部的美國大學學費。湯瑪斯馬克爾說︰「我很抱歉，但那完全不實，我付了她學費的每一毛錢，而且我有銀行對帳單可以證明。」

他表示：「我受夠了謊言，我受夠了被詆毀還被拒之門外。」

「我總是善盡我為人父的責任。梅根說她自己付所有大學學費，這令我不快。」（譯者：侯文婷/核稿：陳政一）1080901