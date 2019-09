(中央社梵蒂岡1日綜合外電報導)教宗方濟各(PopeFrancis)今天敦促各國政府採取「嚴厲措施」,對抗全球暖化問題,並減少使用化石燃料。他表示,全世界正遭遇氣候緊急狀態。

路透社報導,聯合國「氣候行動峰會」(ClimateAction Summit)本月將在紐約舉行,這是針對遏止全球暖化的2016年巴黎協定(Paris Agreement)所採取的後續行動。方濟各因此對「照料受造界世界祈禱日」(World Day of Prayer for the Care of Creation)發出手寫呼籲訊息。

方濟各稱這場聯合國峰會「特別重要」。他又說:「政府有責任展現政治決心,採取嚴厲措施,以盡快達到淨零溫室氣體排放的目標,並根據巴黎協定,以工業時代前為基準,將全球溫度平均升幅限制在攝氏1.5度以內。」

方濟各曾數度呼籲各界保護環境,並曾與美國總統川普等懷疑氣候變遷的領導人發生衝突。川普已宣布,美國退出巴黎協定。

全球13億羅馬天主教徒領導人方濟各在給祈禱日的訊息中說:「我們已造成嚴重威脅大自然和包含我們自己生命的氣候緊急狀態。」

方濟各說,首先要祈禱和呼籲政壇和民間領導人提高危機意識,且各國政府應該「重申將決定地球走向生存,而非死亡的承諾」。

方濟各將持續性汙染、不間斷使用化石燃料、密集農業開發和砍伐森林等行為列入造成全球暖化的人為因素。他並表示,遭到大火肆虐的亞馬遜雨林面臨「嚴重威脅」。(譯者:李宛諭/核稿:林治平)1080901