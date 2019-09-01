（中央社梵蒂岡1日綜合外電報導）教宗方濟各（PopeFrancis）今天敦促各國政府採取「嚴厲措施」，對抗全球暖化問題，並減少使用化石燃料。他表示，全世界正遭遇氣候緊急狀態。

路透社報導，聯合國「氣候行動峰會」（ClimateAction Summit）本月將在紐約舉行，這是針對遏止全球暖化的2016年巴黎協定（Paris Agreement）所採取的後續行動。方濟各因此對「照料受造界世界祈禱日」（World Day of Prayer for the Care of Creation）發出手寫呼籲訊息。

方濟各稱這場聯合國峰會「特別重要」。他又說：「政府有責任展現政治決心，採取嚴厲措施，以盡快達到淨零溫室氣體排放的目標，並根據巴黎協定，以工業時代前為基準，將全球溫度平均升幅限制在攝氏1.5度以內。」

方濟各曾數度呼籲各界保護環境，並曾與美國總統川普等懷疑氣候變遷的領導人發生衝突。川普已宣布，美國退出巴黎協定。

全球13億羅馬天主教徒領導人方濟各在給祈禱日的訊息中說：「我們已造成嚴重威脅大自然和包含我們自己生命的氣候緊急狀態。」

方濟各說，首先要祈禱和呼籲政壇和民間領導人提高危機意識，且各國政府應該「重申將決定地球走向生存，而非死亡的承諾」。

方濟各將持續性汙染、不間斷使用化石燃料、密集農業開發和砍伐森林等行為列入造成全球暖化的人為因素。他並表示，遭到大火肆虐的亞馬遜雨林面臨「嚴重威脅」。（譯者：李宛諭/核稿：林治平）1080901