NOWnews 今日新聞

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是目前人氣最高的政務官，由於防疫有成，讓他聲名大噪。不過，他多次跨出了指揮中心，下鄉前往多個縣市擔任觀光代言人，甚至還隱約透露未來不排除參選，讓外界感覺他有