NOWnews 今日新聞

南韓朝鮮半島代表訪美 料將商討北韓議題
南北韓關係急速惡化，平壤當局繼頻頻透過官媒嗆聲後，索性炸掉代表兩韓和平希望的聯絡處，局勢再度陷入膠著。根據韓媒報導，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳，已於 17 日抵達華盛頓，雖然他拒絕對此行的
中印邊境爆衝突！20名印度軍人身亡 解放軍反控印軍挑釁
中印兩國近來情勢緊張，雙方軍隊於 6 月 15 日在邊境地區拉達克加萬谷（ Galwa Valley ）再次爆發衝突，造成 20 名印度軍人身亡，另有媒體稱有 43 名解放軍死傷。目前兩國都呼籲彼此冷
時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事
衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是目前人氣最高的政務官，由於防疫有成，讓他聲名大噪。不過，他多次跨出了指揮中心，下鄉前往多個縣市擔任觀光代言人，甚至還隱約透露未來不排除參選，讓外界感覺他有
專訪／腥夫害「她」染愛滋 愛女心切挺過官司
過去在台灣，因為法規受限，外籍人士來台停留3個月以上或居留，檢驗確定感染愛滋，就會被外交部或移民署強制遣返回國，化名阿瑤的外籍配偶，就是這樣的例子。阿瑤因為丈夫不忠染病，傳染愛滋給她後開始被移民署、警
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