 NOWnews 今日新聞

即時快訊

破台灣最長名字紀錄！男改「全名19字」 警臨檢也傻眼
破台灣最長名字紀錄！男改「全名19字」 警臨檢也傻眼
九二共識退位？國民黨改革委員會改提「四大支柱」全文
九二共識退位？國民黨改革委員會改提「四大支柱」全文
國民黨誰能與陳其邁一戰？杜紫宸看好「她」：上看80萬票
國民黨誰能與陳其邁一戰？杜紫宸看好「她」：上看80萬票
提名陳菊任監察院長　柯文哲籲蔡英文：自己提名自己負責
提名陳菊任監察院長　柯文哲籲蔡英文：自己提名自己負責
日職／日職開幕！AKB48宮崎美穗預測王柏融先發扛五棒
日職／日職開幕！AKB48宮崎美穗預測王柏融先發扛五棒
陸單日增28例確診全與北京有關　省際客運今起全數停運
陸單日增28例確診全與北京有關　省際客運今起全數停運
影音
MORE
焦點
MORE

南韓朝鮮半島代表訪美　料將商討北韓議題

南北韓關係急速惡化，平壤當局繼頻頻透過官媒嗆聲後，索性炸掉代表兩韓和平希望的聯絡處，局勢再度陷入膠著。根據韓媒報導，南韓外交部朝鮮半島和平交涉本部長李度勳，已於 17 日抵達華盛頓，雖然他拒絕對此行的

中印邊境爆衝突！20名印度軍人身亡　解放軍反控印軍挑釁

中印兩國近來情勢緊張，雙方軍隊於 6 月 15 日在邊境地區拉達克加萬谷（ Galwa Valley ）再次爆發衝突，造成 20 名印度軍人身亡，另有媒體稱有 43 名解放軍死傷。目前兩國都呼籲彼此冷

時中爆紅路3／陳時中惹議！被批雙重標準看「顏色」做事

衛福部長兼中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，是目前人氣最高的政務官，由於防疫有成，讓他聲名大噪。不過，他多次跨出了指揮中心，下鄉前往多個縣市擔任觀光代言人，甚至還隱約透露未來不排除參選，讓外界感覺他有

專訪／腥夫害「她」染愛滋　愛女心切挺過官司

過去在台灣，因為法規受限，外籍人士來台停留3個月以上或居留，檢驗確定感染愛滋，就會被外交部或移民署強制遣返回國，化名阿瑤的外籍配偶，就是這樣的例子。阿瑤因為丈夫不忠染病，傳染愛滋給她後開始被移民署、警
NOWnews關鍵字
{{tag.value}}

即時

精選專題
特色頻道
{{classiftElement.name}}
MORE

{{childrenElement.postTitle}}

{{childrenElement.postContent}}