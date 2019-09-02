最新調查指出，卵巢癌發生率在近10年增長1.1倍，位居國人女性癌症死因第8位。卵巢癌在台灣有寧靜殺手之稱，症狀常被當成腸胃疾病，許多患者發現罹癌時大多數已到3B或3C轉移擴散了。醫界建議，婦女抹片檢查可加做骨盆超音波及抽血檢驗卵巢腫瘤指數，以利早期發現，已經罹癌也不要輕言放棄治療。

中醫師陳瑞聲表示，許多癌症因確診不易，不少人突然得知罹癌，第一時間都難以接受。癌症目前主流治療以化療、標靶治療、放療為主，其所產生的副作用會造成免疫功能不足，骨髓抑制嚴重可能引發細菌感染敗血症。想減輕患者痛苦的唯有保護骨髓功能，盡量少受化療標靶藥物傷害，這樣才能真正輕鬆做化療，治療才會順利。

陳瑞聲指出，若癌症發生轉移擴散，至今發明的藥物還是無法有效治癒，只能持續依賴化療標靶控制，化療藥物能殺死癌細胞，但也易傷及健康細胞，當傷害到關係人體免疫系統的骨髓造血細胞，醫學上稱為骨髓抑制。骨髓抑制是指骨髓黏膜被破壞受傷，導致免疫功能低下，引起白血球、血紅素、血小板不足，許多癌友就是因此身體日益虛弱，最後引發敗血症或大量出血而亡，因此癌症死亡人數連續37年成長居高不下。

針對化療引發骨髓抑制副作用，西醫的因應方式為，白血球不足就打生長激素；血紅素、血小板不足就輸血，但由於沒有針對修復骨髓黏膜及恢復骨髓受傷造血細胞功能，所以補充後很快就消耗完。

然而若接受化療期間，懂得善用中醫輔助，如服用護髓解毒湯，減輕骨髓及黏膜再受化療傷害，維護自體免疫功能運作，這樣產生的白血球、血紅素、血小板對身體才是真正有用，與白血球不足就打生長激素不同，打生長激素副作用並沒有消失，一旦消耗完就需要再補充，兩者間有區別。

中醫護髓解毒湯為中草藥，不會與化療藥產生衝突，在每1次化療的半衰期服用，可快速修復骨髓黏膜及造血細胞功能，減輕8成副作用及骨髓抑制的發生，避免累積每1次化療藥物對免疫功能的傷害，減少感染敗血症的發生，增強化療藥效，增加血小板可防止黏膜破裂大量出血，快速修復傷口。

陳瑞聲呼籲，抗癌之路沒有捷徑，患者應全力配合西醫抗癌治療，同時透過中醫輔助，提升抵抗力，降低癌症化療副作用，為身體打好長期抗癌的基礎。只要有足夠體力撐過整個化療療程，就能為自己爭取更多機會，等待新療法問世，重拾健康。