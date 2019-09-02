波音復飛計畫可能又要推遲？根據美國政府與航空工會說法，波音公司 (BA-US) 與國際航空安全監管機構間缺乏共識，將導致波音的復飛計畫受影響，甚至可能錯失聖誕假期的營運載客。

據了解，美國、歐洲以及巴西等地的航空監管機構對波音 8 月提出的公司簡報感到不滿，他們認為波音在提供技術細節、回應 737 MAX 飛行控制計算的操作問題上不確實，要求波音公司重新提交 737 MAX 軟體更新的簡報文件，並經過美國航空管理局 (FAA) 審查後，才能進行後續會議與安排飛行測試。

波音原本希望在 10 月獲監管機構批准 737 MAX 復飛，但相關人士認為，這可能導致幾星期的延遲，認為波音趕在聖誕假期前恢復載客的可能性將大幅降低。

歐洲監管機構也暗示需要花更多時間，才能完成對飛機的評估工作，一些歐洲航空官員表示，他們越來越確信 737 MAX 最快要到 1 月才能恢復載客。

波音發言人拒絕對 8 月會議進行評論，並重申該公司先前的回歸預期，表示將在今年第 4 季前期復飛，強調將在 FAA 與國際監管機構的共同推動下，恢復大眾對該公司的信任。

波音公司 8 月舉行的會議將重點放在提高飛行安全性的計畫，去年底至今，波音已提出三個早期版本的軟體更新程序，但因受到技術挑戰及測試問題而推遲。

西南航空公司與加拿大航空公司等皆選擇在明年前不安排 737 MAX 的任何航班，表示待必要培訓及維護工作完成後，對監管機構的決定會更加有信心。

不過，美國聯合航空公司 (DAL-US) 在上週五 (30 日) 發布聲明表示，將 737 MAX 的撤銷期限延長至 12 月 19 日，美國航空公司 (AAL-US) 週日 (1 日) 則表示將延遲 737 MAX 飛行時間表至 12 月 3 日，但對於其在今年獲得認證仍具信心。這兩家航空公司此前都打算在 11 月恢復 737 MAX 航班。

波音公司股價走勢 (圖：Investing.com)

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