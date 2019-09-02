Volkswagen (VW)(福斯)(大眾) 因不實的燃油經濟性數據，與美國法院達成 9650 萬美元的和解案。最新公布的法院文件顯示，代表律師還要求 Volkswagen 需支付額外的 2600 萬美元費用。

Volkswagen 上週五指出，已經同意以 9650 萬美元，償還給 9.8 萬名美國消費者的和解方案。這些車主有資格獲得一次性付款，每輛車可得到的補償，從 518.40 美元到 2332.80 美元不等。此次和解共歷時約 15 個月達成。

除賠償消費者的這筆費用之外，律師要求另外 2600 萬美元的支出，包括 2390 萬美元的訴訟費及 210 萬美元的其他支出。

美國環保局指出，這家德國最大的汽車製造商，在約 100 萬輛奧迪、賓利、保時捷和福斯車型上，安裝了欺騙軟體，誇大燃油經濟性評級的實際效果，需為此受罰。

環保局表示，Volkswagen 低估了約 22 萬公噸的溫室氣體排放量。

Volkswagen 自 2015 年承認以非法軟體，在美國排氣污染測試上作弊之後，已經花費約 300 億歐元，在罰款及買回車輛等成本上。直到今年 5 月，公司還保留了約 55 億歐元的或有負債，以支付相關費用。

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