（中央社記者黃自強新加坡2日專電）星國牛車水慶中秋亮燈，穿梭古今的嫦娥奔月造型雖搶眼，但今年嫦娥燈飾一度遭網友毒舌，譏諷誤把「吳剛」當「嫦娥」，幸經緊急整容至少12處，終於回復嫦娥美貌。

今年9月13日是中秋節，華人集聚的新加坡不僅舉辦中秋節系列活動，8月31日也在牛車水進行中秋亮燈。

高達11公尺的嫦娥主燈坐落於牛車水余東璇街與克羅士街上段交叉路口，期盼展現新加坡今昔與未來發展意象與精神。

這個巨大的嫦娥抱著玉兔造型主燈今年8月下旬推出之際，引發星馬兩地網友熱議，主要關鍵在於今年的嫦娥面貌過於陽剛，諸如方正大耳、劍眉上揚與剛毅眼神，完全少了印象中秀外慧中的氣質。

星馬網友見狀，隨即毒舌批評，認為今年嫦娥造型完全顛覆對傳說神話認知，簡直是「吳剛伐桂」故事裡的吳剛，抑或是嫦娥與吳剛的合體版；也有網友說嫦娥的陽剛之氣猶如花木蘭或哪吒三太子，或與「星際爭霸戰」（Star Trek）電視影集和電影中尖耳大副「史巴克」（Spock）有些神似。

這樣的結果也讓牛車水中秋節慶祝活動籌委會始料未及，決定從善如流，緊急為嫦娥「整容」。根據新加坡網路媒體「紅螞蟻」報導，至少在嫦娥的髮髻、髮鬢、髮飾、髮線、耳朵、輪廓、眉毛、眼睛、鼻子、嘴巴、膚色與手中懷抱的玉兔等12處改造一番。

改頭換面後的嫦娥一改招風耳與上揚劍眉，擁有瓜子臉、櫻桃小嘴，不僅鼻子細挺，白裡透紅的膚色更兼具東方女性優美神韻，符合華人對嫦娥傳說的美麗想像。

今年的燈飾造型是由南洋藝術學院（NAFA）學子設計，共有約百名中國工匠參與製作。牛車水燈飾是新加坡每年重大節日的標誌性景點，不過，牛車水燈飾造型挨批非首例，例如春節燈飾曾發生「不雅狗」或「骯髒豬」等負面評論。（編輯：周永捷）1080902