（中央社記者張淑伶台北2日電）在中國，獨立拍攝的紀錄片不為票房，為的是發聲。隨著網路言論控管變嚴、獨立電影節被打壓消失，有大陸導演認為，台灣和香港作為相關作品放映、出版的空間，地位愈形重要。

來自中國湖南、目前移居香港的紀錄片導演聞海（本名黃文海）8月底在台北演講，介紹「作為見證與抗爭的中國獨立紀錄片」。以他的研究、觀察和親身經歷，說明中國獨立紀錄片的發展過程及近年的低潮。

所謂獨立紀錄片，指主要靠一己之力、沒有體制和機構資源支持的紀錄片拍攝。

聞海認為，一直要到1990年代末期，隨著價格較親民的數位攝影機問世，以及盜版藝術電影普及帶來的「拍片教育」，加上2001年出現本土獨立電影節，建立了突破官方審查的播映平台，中國才有了真正意義上的獨立紀錄片導演。

胡杰被視為具里程碑意義的人物。1999年，他為了擺脫官方施壓而決定從任職的官媒新華社辭職，專心拍攝官方視為禁忌人物的林昭事蹟。聞海表示，這對中國的獨立導演邁出很大的一步，他們不再腳踏兩條船，拍攝意識也更加自由、不自我審查。

此外，趙亮的「上訪」花了12年以各種方式紀錄上訪者、胡佳的「自由城的囚徒」用攝影機反拍監控他的警察、艾未未在「老媽蹄花」中與警察的周旋，這些勇敢挑戰禁忌的做法，帶給不少人啟發，帶動了普通民眾在新聞現場拿起手機、DV拍攝影片並在網上傳播的熱情。

2003年到2012年是中國獨立導演的黃金時代。然而，習近平就任中共總書記後，中國開始加強控管民間社團組織和自辦活動，從2014年起，在大陸人心目中較重要的3大獨立電影節都已不能再辦，獨立導演轉入地下化。

聞海說，中國缺乏民間社會，政府管控要鬆就鬆、要緊就緊，這樣的環境也是造成青年獨立紀錄片導演人才斷層的原因之一。

在他看來，一個社會擁有自由、民主、公共的平台非常重要，應該要把看電影的選擇權還給人民。

當前中國不具備這樣的空間，台港就扮演了更重要的角色。2017、2018年聞海在香港辦了放映中國獨立紀錄片的「決絕」 影展，今年8月底至9月7日在台北舉行的「在流放地的影像」紀錄片展，則播放了他的7部作品，涵蓋信徒、工人、流亡者等不同群體。

聞海在香港大學新聞與傳媒研究中心資助下， 著有「放逐的凝視──見證中國獨立紀錄片」一書，但2015年香港爆發銅鑼灣書店事件後，香港出版界自我審查嚴重，經過考量，他選擇2016年在台灣出版此書。聞海強調，台灣是華語世界最重要的出版自由陣地。

2013年，聞海移居香港，抱著學習的心態認識這個城市，沒想到便遇上5年來香港社會兩波抗爭活動的洗禮。

2014年的「占中」期間，他曾在街頭斷斷續續露宿過7個夜晚，即使未必同意抗者訴求，也要體驗難得的抗爭文化；今年的「反送中」運動，他更在年輕示威者迅速而無畏的設置路障行動中，感受到後生可畏。

從占中到反送中，聞海告訴中央社記者，他能夠理解香港人的行動，「一個自由的人，把他往籠子裡放，會是什麼樣子？」

不過，比起5年前，聞海明顯感受到這次在街頭拍攝遊行抗爭不易，經常要面對示威者仔細盤問、或被要求穿上代表媒體的背心，讓不屬於任何電視台的他感到作業困難。即使如此，2019年夏天的香港街頭片段，未來仍很可能成為聞海影片中的一景。（編輯：翟思嘉）1080902