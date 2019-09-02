（中央社喀布爾2日綜合外電報導）阿富汗官員表示，美國特使哈里札德今天會見阿富汗總統甘尼，並提交他和阿富汗民兵組織塔利班達成的和平協議草案。

路透社報導， 阿富汗總統發言人表示，甘尼（Ashraf Ghani）今天請哈里札德（Zalmay Khalilzad）將他和塔利班（Taliban）達成的和平協議草案細節，告訴所有的阿富汗領袖。

哈里札德預定本週在喀布爾和阿富汗的領袖會面，以利在簽署和平協議之前建立共識。哈里札德和塔利班代表已在卡達首都杜哈完成9回合的談判。

知情人士告訴路透社，甘尼將在兩日內對和平協議草案提出意見。

甘尼的顧問歐瑪（Waheed Omar）在推特發文表示：「我們將仔細檢視這項文件，並和哈里札德大使討論…」

阿富汗執行長阿布杜拉（Abdullah Abdullah）發言人表示，阿布杜拉也聽取了簡報，並獲保證「阿富汗將得到完整永續的和平」。

目前為止，美國和塔利班舉行和平協議談判都把阿富汗政府晾在一旁，因此這些討論格外重要。不過，塔利班仍必須和美國支持的甘尼會談。

哈里札德昨天表示，美國和塔利班已接近達成和平協議，這項協議將可以讓阿富汗境內的暴力衝突減少，替永久的和平鋪路。（譯者：劉淑琴/核稿:林治平）1080902