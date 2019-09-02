（中央社記者康世人新德里2日專電）台灣國際青年大使今天在駐印度代表處分享參訪印度的心得，有的青年大使在與印度青年交談中發現新南向政策的成效，也有青年大使從印度的現狀中獲得反思與反省。

外交部2019年國際青年大使交流計畫泰國印度訪問團今天拜會駐印度代表處，由駐印度副代表陳志浩率領一級主管接待。

座談期間，陳志浩與教育、經濟和科技組組長分別介紹印度的現況及駐印度代表處在印度致力強化台印關係的努力。

在分享這一週來在印度的訪問心得時，就讀台灣大學的國際青年大使周允德表示，這段期間看到印度人很努力在發展自己的國家，又見到有「挽救兒童運動」（BBA）這樣的非政府組織致力改善問題，讓他對印度人的樂觀進取和努力很感動。

周允德又說，他在與印度伊斯蘭大學一名學習華語的青年學生交流時，這名印度學生準備畢業後出國深造，原本在選擇中國和台灣之間猶豫，但現在這名學生更想到台灣留學，主要是因為台灣推出新南向政策，這也代表新南向政策推動後已經產生成效。

就讀彰化師範大學的國際青年大使劉俐莉昨天前往「挽救兒童運動」擔任志工後，看到一些從街頭被救回的兒童所經歷的困境，反思在台灣的自己是否太安逸，進而更加珍惜現在擁有的一切。

在表演中以嗩吶一鳴驚人、就讀台南藝術大學的國際青年大使朱哲民則從自己學音樂的角度來看，雖然這幾天接觸到印度朋友多數有些靦腆，但每當他在演奏時，仍會看到這些印度朋友的眼神對他的演奏有所回應，他才發現音樂確實是人類共同的語言，也對印度朋友的熱情相當感動。

最後，國際青年大使陸續以柳葉琴獨奏、現代舞蹈、以及歌曲「稻香」帶動唱後，結束整個訪問印度的行程。（編輯：周永捷）1080902