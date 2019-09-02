（中央社安塔那那利佛2日綜合外電報導）教宗方濟各4日出訪非洲國家，其中包括位於印度洋的馬達加斯加。他的昔日學生、致力於服務馬國貧苦民眾的歐佩嘉神父，將邀他在首都安塔那那利佛城外山間礦場主持彌撒。

歐佩嘉神父（Father Pedro Opeka）和教宗方濟各（Pope Francis）都出身阿根廷，歐佩嘉曾在阿根廷向方濟各學習神學。

1970年代，歐佩嘉前往馬達加斯加主持一個地方教區。近50年來，他創建的阿卡瑪索協會（AkamasoaAssociation）運用來自全球各地的捐款，已在馬國為2萬5000名民眾建造房舍，並設立100所學校、6間診所和2座足球場，明年還將興建訓練輔助性醫護人員的高等專科學校。

每年有3次，歐佩嘉在安塔那那利佛（Antananarivo）城外山間大型礦場主持彌撒，約1萬人參加，聖壇是就地取材的花崗岩。阿卡瑪索協會為貧苦民眾打造的房舍也會從這個礦場擷取石材。歐佩嘉稱礦場就是他的大教堂。

方濟各4日展開訪問莫三比克、馬達加斯加和模里西斯行程，為期6天，8日將在安塔那那利佛會見數個生活因歐佩嘉改變的家庭。歐佩嘉去年在梵蒂岡邀請方濟各訪問馬達加斯加。

71歲的歐佩嘉出生於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯郊區，雙親都是斯洛維尼亞裔，第二次世界大戰後為躲避共產政權清算、迫害而遠走他鄉。他的父親曾參加反共軍事組織。

歐佩嘉不到10歲就跟著父親當砌磚工，14歲砌第一面牆，17歲首次為窮人蓋棲身之所。22歲時，他參加一個天主教馬達加斯加宣教團，親見800個在安塔那那利佛市垃圾場內外生活的家庭。所見所聞多次讓歐佩嘉徹夜難眠，他禱告，求上帝指引如何減輕民眾苦難。

歐佩嘉說：「我聽到人們呼喊求助，但政客聽不見。」

歐佩嘉致力於改善貧苦民眾的生活，成就獲法國榮譽軍團勳章（Legion of Honour）肯定。

不過，歐佩嘉對許多國際援助組織的官僚程序和要求耐受力極低。他說：「我不想浪費時間做紙上作業。我們可以、也必須打敗貧窮，但空話、會議或國際會談並不能打敗貧窮，與窮人同在才可以。」

阿卡瑪索協會所建社區居民，藉人工採岩和砌建石牆賺取每週約13美元的酬勞，房屋租金也極低廉。

社區美輪美奐，與周遭地景相映成趣。歐佩嘉說：「我們讓城市美麗。『美』不是有錢人的特權。」（譯者：陳韻聿/核稿：陳政一）1080902