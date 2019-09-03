跨越半世紀的經典法國男裝 CERRUTI 1881，以完美工藝與舒適剪裁著稱，近年不僅引入濃郁色彩，為雅緻正裝聚焦運動精髓，更打破性別界線，提倡「共享衣櫥」概念，打造摩登瀟灑的時髦都會裝束。

以生產最高品質羊毛和奢華面料聞名的 CERRUTI 1881，擁有卓越的工藝裁剪技藝，隨時代演進，使得男裝輪廓朝向更寬鬆舒適的穿著體驗，卻保有流暢俐落的線條，並非一昧向 Oversized 設計靠攏。

2019 秋冬系列男裝，更看出跨時代的交融之美，搭配腰帶裝飾的西服套裝、短款羊毛裁剪的西服外套，或用啞光搭配亮面材質，並以針織衫刺繡和高科技羊毛尼龍注入訂製單品，將看似衝突的材質紋理與奇趣的設計細節，巧妙融合成亮點。

去年秋冬秀場上，品牌大膽啟用數名女模特兒演繹男裝，悄悄埋下「無性別主義時尚」的伏筆；今年首度登場的春夏女裝膠囊系列，便延伸男裝的優雅休閒，展現剛柔並濟之風格，開創了「共享衣櫥」的概念。

而本季秋冬的女裝膠囊系列，則以針織衫為主要元素，在舒適柔軟的呵護中，以時髦西裝和棉服等必備外衣畫上點睛之筆。源自男士系列的針織衫、九分褲、西服外套，則轉換為女性比例，打造出更加精緻的帥氣男孩風格。

配飾方面，由流蘇拉鍊長靴、徒步鞋和拉鍊運動鞋等鞋履設計，點出品牌的休閒態度，並搭配平板電腦袋、相機包和旅行箱等實用單品，延續商旅格調並融入當代意識。

最新廣告大片由才華洋溢的美國時尚攝影師 Erik Madigan Heck 執掌，以其擅長運用的飽和色彩，襯托 CERRUTI 1881 服飾充滿精湛紋理的現代美學，展現自在而愜意的摩登都會感。