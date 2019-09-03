（中央社華盛頓2日綜合外電報導）谷歌（Google）的資安專家公布一項至少已歷時2年、鎖定iPhone進行「隨機網攻」駭客行為，藉由網頁植入惡意軟體以取得手機內的照片和使用者的定位等資料。

科技媒體TechCrunch引述知情人士披露，多個惡意網站2年來用於駭入iPhone，對象疑鎖定維吾爾穆斯林，相關惡意網站恐為國家級駭客攻擊的一環，用於鎖定在中國新疆維吾爾自治區的維族社群。

法新社報導，Google資安團隊Project Zero在部落格貼文裡沒指名發動攻擊的網頁名稱，但估計相關網頁一週會有數千人造訪。

Project Zero資安專家比爾（Ian Beer）表示，一旦被植入，惡意軟體「主要會竊取檔案、上傳即時位置資料」，還能進入像Telegram、WhatsApp、iMessage等這類加密的即時通訊應用程式。

比爾在貼文裡還指出，連Google Hangouts與Gmail也被影響。Project Zero貼文還詳細介紹惡意軟體如何針對和利用iPhone漏洞進行破壞。

他指出，大多數遭鎖定的漏洞是在iPhone的Safari預設瀏覽器，Project Zero團隊在從iOS 10到目前iOS12版本幾乎每個作業系統都有發現漏洞。使用者的iPhone一旦被植入，惡意軟體每60秒就會將使用者的即時所在位置等竊得的資料，回傳至「指揮控制伺服器」。

比爾表示，Google今年2月已將此一狀況通報蘋果公司（Apple），蘋果隨即發布供iOS 12.1用的資安修補。（譯者：陳亦偉/核稿：盧映孜）1080903