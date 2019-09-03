（中央社記者朱建陵特稿）香港特首林鄭月娥上週的一次內部講話9月2日遭錄音外洩，引起包含香港媒體及海外的諸多揣測，懷疑該錄音檔是港府有意流出，但如果從林鄭的相關內部講話判斷，背景可能更加撲朔。

根據路透獨家取得的錄音檔案，林鄭在上週一次對包含港商在內的香港各界人士講話中，至少透露出幾點新意。最主要的，是林鄭自承，如果可以，她會辭去特首職務。林鄭還抱怨，在目前的香港情勢中，她的迴旋空間有限。

這段錄音之所以被懷疑是港府自行流出，首先是取得錄音檔者為外國媒體。就新聞採訪能力言，外媒沒有道理超過眾多港媒，唯一合理的解釋，是港府有心人士刻意交給外媒。

其次，此前已多次傳出林鄭有意辭職，但北京並不同意。透過這段錄音，林鄭表達出她不戀棧權位的立場，正好可以自清，減低自己受責的層度。

但錄音檔曝光之後，林鄭今天仍極力掩飾，雖然沒有否認這段錄音的真實性，但仍強調自己「從未請辭」（這和想請辭並不衝突）。

此外，北京媒體今天都以林鄭有信心處理目前香港情勢做題，中國國務院港澳辦記者會也重申對林鄭的支持。港府、北京雙方都試圖降低錄音檔的衝擊，讓情勢維持在目前港府主導、北京背後支持的狀態。

不過，除了表達辭職心態，林鄭在錄音講話中還透露了北京的立場，包含解放軍不會介入、處理香港情勢北京並未劃定時間界限，這兩個問題，例來北京維持模糊，意在創造一種恐怖的嚇阻能量，如果這段錄音真是港府有意流出，則林鄭想要傳達的聲音，就不只是給香港民眾，還包含給北京主政者了。

事實上，香港反送中從6月到現在，已經將近3個月的時間，港警、抗議者都兵乏馬困，港府只有三不五時出來講兩句，北京則躲得更遠，中國國家主席習近平至今甚至沒有公開談論過香港反送中情勢。

早前即有港警家屬站出來抗議，希望讓政治歸政治，政治問題政治解決，不要再讓警察站在第一線。林鄭錄音檔外流的各種可能原因，或許是港府、北京之間，政治問題政治解決的第一步，雖然前景很難看好。（編輯：張淑伶）1080903