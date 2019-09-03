（中央社台北3日電）香港「反送中」風暴愈發熾烈之際，德國總理梅克爾訂於5日訪問中國，美國自由亞洲電台報導，留學德國的港生和其他港人預計向梅克爾發出公開信，希望她向北京表明對香港問題的立場。

自由亞洲電台2日報導，不具名的在德香港留學生代表說，港生和其他港人已經聯合草擬一封致梅克爾（Angela Merkel）的公開信，信中指梅克爾若不能取消訪問，希望她能在臨行前或回到德國後，與香港代表會面。

公開信並希望梅克爾能明確向中國政府表明對香港問題的立場。這封公開信預計稍晚時在媒體公開發表。

梅克爾訂於5至7日訪問中國，隨行的是大型商業代表團；除了北京方面的行程，全團還計畫訪問武漢多家企業。

擬發表公開信的港生說，「最重要的訴求，我們希望梅克爾在訪華的時候跟中國討論一下我們的情況，讓他們知道，Extradition deal（逃犯條例）一定要收回」。

此外，「現在警察用太多的暴力行為，這是不可接受的，違反了人權規則。我們希望她在跟中國（領導）人見面之前或之後，會跟我們香港的代表見面，多一點了解我們情況，因為我們面臨人道問題，受到太多不合理的暴力對待」。

報導並引述一名德國時政評論人表示，「德國政府和工業界曾有當年納粹歷史的教訓，但他們當前還要對香港危機視而不見嗎？如果因為經濟利益而與中國繼續保持密切關係，這違背二戰後德國憲法的基本精神」。

他說，「德國政府應該明確發出這樣的警告，如果中共政權敢在香港使用89年武力鎮壓的手段，（德國應該）中斷歐盟與香港特別外交經濟關係，中斷德中一切政治經濟外交關係」。

自由亞洲電台報導，德國「受威脅民族保護協會」2日發表聲明，要求德國政府「必須致力於中國政府避免香港暴力升級，而不是用愈來愈多集結軍隊作出威脅」。

據表示，香港有超過600家德國企業，香港危機關乎德國本土利益。（編輯：周慧盈/翟思嘉）1080903