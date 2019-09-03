（中央社記者石秀娟雅加達3日專電）聯合國大會即將召開，外交部長吳釗燮3日以「建立包容性的聯合國需要納入台灣」為題，投書印尼網路新聞媒體，呼籲聯合國對台灣敞開大門，文章獲得多家印尼媒體的轉載。

印尼網路新聞Netralnews.com的印尼文、英文及中文網站3日刊登吳釗燮的專文。他呼籲，聯合國不應屈服中國的脅迫、不應排除台灣的參與，應對台灣敞開大門，使台灣可以和全球共同達成聯合國的永續發展目標（SDGs）。

吳釗燮說，SDGs的目標是為了達成更美好的未來，旨在指導世界在「不遺漏任何人」的前提下，朝永續方向前進。

他說，聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）7月曾提醒各國注意「包容之重要」，因為「不公平及不包容的發展將無法永續」。「包容」及「不遺漏任何人」是實踐SDGs的關鍵，但是，「聯合國沒有包容台灣，也遺漏了台灣」。

吳釗燮說，台灣有能力對達成SDGs做出貢獻，並願意分享台灣經驗。他舉例，台灣低收入戶比率降至1.6％、全民健保覆蓋率達99.8％、廢棄物回收率達55.69％，識字率為98.8％、嬰兒死亡率為千分之4.2，均遠優於SDGs設定的目標。

吳釗燮說，一個真正包容的聯合國不應遺漏任何人，1971年聯合國大會通過的第2758號決議並未解決台灣在聯合國的代表權問題，也從未認定台灣是中華人民共和國的一部份。

吳釗燮說，依照聯合國憲章，聯合國以促成國際合作，解決經濟、社會、文化及人類福祉相關的國際問題，並且增進及鼓勵對全人類人權及基本自由的尊重為宗旨，如果聯合國持續屈服於中國的脅迫，拒絕台灣參與，只會助長北京的氣焰，也會損及達成這些宗旨的努力。

中華民國駐印尼代表處指出，轉載吳釗燮專文的印尼媒體包括環繞印尼報（Sindonews）、MinaNews、kumparan等。（編輯：王永志）1080903