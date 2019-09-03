（中央社記者楊明珠京都3日專電）國際博物館協會（ICOM）第25屆大會本週在日本京都舉行，國際人權博物館聯盟主席佛萊明今天在會場上宣布，台灣的國家人權博物館將成為國際人權博物館聯盟亞太分會。

國際博物館協會3年一度的大會正在京都舉行，協會旗下的國際人權博物館聯盟（FIHRM，以下簡稱聯盟）今天在會場舉行茶會，宣布聯盟亞太分會（FIHRM-AP）成立於中華民國國家人權博物館，這是聯盟繼2017年成立拉丁美洲分會後，在全世界成立的第2個分會。

佛萊明（David Fleming）表示，國際人權博物館聯盟兩年前決定設立亞太分會，須涵蓋不同語言及文化，很感謝文化部的支持，才得以順利設立，特別是台灣人權工作在國際上表現十分傑出，聯盟亞太分會設立於國家人權博物館是不二選擇。

他說，曾參觀過國家人權博物館景美及綠島兩個白色恐怖紀念園區，相信未來聯盟亞太分會一定能帶動亞太地區更多有關人權議題的討論。

聯盟在國際博物館協會京都大會的台灣場館舉辦茶會，慶祝聯盟亞太分會將在台灣成立。中華民國文化部長鄭麗君隔海祝賀，表示台灣人權運動邁進一大步，期許台灣成為亞洲人權燈塔。

文化部政務次長、中華民國博物館學會理事長蕭宗煌在慶祝茶會上致詞表示，對於聯盟選擇在台灣成立亞太分會並落腳在國家人權博物館，是國際社會對於台灣人權發展的肯定，也是對台灣連結亞太地區人權博物館社群推動共同理念的期許。

他說，文化部將持續攜手國家人權博物館與亞洲及全球相關社群進行交流，並合作建立當代博物館面對各種侵犯人權行為時所應有的作為與態度，以維護公平、正義的普世價值。

國家人權博物館館長陳俊宏接受中央社採訪時表示，盼透過國際人權博物館聯盟亞太分會這個平台去串連亞洲相關的人權性質博物館或紀念館，共同打造一個以人權為主體的文化路徑。

國家人權博物館位在新北市新店區，2018年5月18日「國際博物館日」揭牌成立，成為亞洲第一座在威權統治創傷遺址上設立的國家級博物館。

今後聯盟亞太分會將作為推動台灣人權工作，促進中華民國與國際人權博物館及組織接軌的重要平台，並傳達國內與國際社會共同守護自由民主制度及實踐人權價值的決心。

聯盟亞太分會將邀請各國共同關注世界各地，特別是在亞太地區險峻的人權處境，像是貧困、童工、血汗工廠、人口販運、宗教衝突、種族歧視及滅絕、移工、女性受性別歧視及暴力、性少數迫害等人權課題，建構以人權為核心的博物館價值及人權文化路徑，推動當代人權理念的實踐。（編輯：郭中翰）1080903