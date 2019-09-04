台灣首發「有感建築，專寵自住」的鉅陞建設，首創ALL IN ONE一條龍服務，為住戶量身打造居家質感生活、解決買房過程中會碰到的大大小小問題；為了回饋英倫花園、日和花園住戶及感謝預約永麗花園建案的客戶耐心等候，於8月31日舉辦「鉅陞家族 好鄰居童樂會」，現場氣氛high到最高點！

「鉅陞家族 好鄰居童樂會」特別邀請為鉅陞建設量身打造品牌mv的高人氣網紅黃小玫親臨現場、還有YOYO家族帶動跳，現場設置氣墊遊戲城堡、小丑魔術表演、美味餐車等，讓民眾度過悠閒愜意的午後時光。此外，品牌專屬的虛擬網紅「有感伯」人形玩偶與也在現場與大小朋友同樂，童樂會不但讓住戶間有互動的機會，也讓住戶與建商面對面交流，感受有品質的售後服務，期望讓”鉅陞家族好鄰居們”在暑假尾聲留下暖心回憶。

童樂會現場不但有舞台表演，周邊也有專為小孩設立的童趣活動，包括彈珠檯、釣魚遊戲、糖霜餅乾、足球遊戲等。建商不只為住戶提供優質的有感服務，更希望將服務擴及至社會、做公益，因此在童樂會現場直接捐出23萬給弱勢團體－路德啟智學園，並舉辦受贈儀式，寓教於樂。

除了提供ALL IN ONE一條龍服務，鉅陞建設為客戶整合買房會碰到的各種問題，貼心規劃定時排風除臭鞋櫃、臥室通風防潮衣櫃、廚衛機能系統收納、及機能陽台等，還有E化客服系統、LINE售後群組、24小時工程直播、建築保固體檢等，用有感暖宅回應消費者的渴望，由傳統建築業轉型為「建築服務業」；鉅陞建設表示，「不賣你貴但為你多想」的創新體貼服務，不僅讓客戶覺得真的「很有感」，也同樣反映在銷量上。

目前鉅陞在青埔的新案《永麗花園》預計9月下旬正式公開，主打超強「國王地段」，距離高鐵桃園站僅500米、匯聚雙鐵動能，加上位居商業特區核心，市府、民間在此區投資建設金額超過百億，重大建設連年開箱，未來生活機能相當可觀；三房加平面車位總價888萬，目前預約已經突破1500組，即日起前30戶簽約完成者，還會贈送高級家電，有興趣民眾要搶要快。