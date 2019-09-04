（中央社華盛頓3日綜合外電報導）美國副總統彭斯正在訪問愛爾蘭，卻因選擇下榻總統川普旗下的度假飯店，再度引發爭議。彭斯被批評使用納稅人的錢、肥了川普的家族企業。

川普集團在愛爾蘭西部海岸敦貝格村（Doonbeg）經營一間國際高爾夫連鎖飯店，距離都柏林（Dublin）約300公里。彭斯（Mike Pence）有一場官方會議就在都柏林舉行。

詢及川普先前是否要求彭斯下榻這間飯店時，副總統辦公室主任蕭特（Mark Short）表示，那並不「像是命令」。

蕭特說：「我認為那只是個建議。」

他說，彭斯計劃前往敦貝格村，是因為他的家族源於那裡，於是川普便說，「那好，你應該到我那住」。

民主黨籍加州聯邦眾議員劉雲平（Ted Lieu）嚴厲批評彭斯這項決定。

劉雲平推文說：「嘿，彭斯副總統：你是對憲法宣誓就職，不是對川普。你下榻川普的飯店，將納稅人的錢送進美國總統的口袋，這是如此、如此地腐敗。」

民主黨人士與善政團體批評彭斯花納稅人的錢，肥了川普，彭斯今天為自己這番決定辯護。

他今天在都柏林對媒體說起他與敦貝格村的淵源，那裡不僅有川普的高爾夫球場連鎖飯店，也有彭斯的家族歷史。

他說，我深懷著謙恭的心情，回到愛爾蘭，擁有了重返外曾祖母故里的機會。（譯者：紀錦玲/核稿：劉文瑜）1080904