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▲Yoshiyuki Miyamae(宮前義之)於2019年三月 巴黎時裝周所發表的最後一個系列－無盡謬思。（圖／公關照片）

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9月3日，Issey Miyake官方正式宣布：Satoshi Kondo(近藤悟史)將接任ISSEY MIYAKE女裝設計師，並首次亮相於9月27日的巴黎時裝周。

新任設計師Satoshi Kondo(近藤悟史)於2007年畢業於上田安子服飾專門學校，並於同年獲得第81屆日本裝苑賞的ROOMS賞。加入Issey Miyake後，在Miyake先生的指導下，成為公司設計團隊的成員，吸收了完整的經驗與文化傳承。

前任設計師Yoshiyuki Miyamae(宮前義之)於2012春夏系列初登場。除了代表性的縐褶外，Miyamae也不斷探索創新的布料研發，如：運用蒸氣收縮布料產生縐褶的「蒸氣延展」；透過烘烤加熱而展現縐褶紋理的「烘烤延展」等。更於2019春夏發展出可以隨意改變並記憶形狀的「Dough Dough」，替女裝的服裝輪廓創造新的想像！

2019年三月巴黎時裝周ISSEY MIYAKE所發表的2019秋冬系列為Miyamae所發表的最後一個系列。Miyamae未來將於ISSEY MIYKAE INC.內部推廣研發。而新任設計師Satoshi Kondo(近藤悟史)將於9月巴黎時裝周正式發表ISSEY MIYAKE 2020的春夏系列，為ISSEY MIYAKE品牌撰寫嶄新的篇章！

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