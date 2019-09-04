針對部分媒體報導，質疑高雄市政府濫賣祖產發大財，高市地政局澄清表示，標售抵費地並非變賣祖產，且抵費地標售係公開競價，絕無賤賣情事。

地政局澄清如下：高市府地政局定期公開標售之抵費地，係重劃區地主依平均地權條例等法律規定，抵付重劃費用之土地，並不是所謂的「祖產」。抵費地依法應公開標售，以回收開發成本及作為新開發區的資金、如有盈餘，亦依規定增添開發區內外之巿政建設及挹注巿府財源使用，落實開發地利巿民共享。

不應以歷年平均之特定價格作為評論基準

因高雄市面積廣大，重劃區分布全巿各適合開發地區，抵費地之區位、面積大小不一，價格也因而不同，抵費地脫標單價從郊區每坪數萬元到市區亦有百萬元以上，土地條件不同自然巿場行情也有高低，若逕以部分開發區抵費地標脫單價未達特定價格評論，難以彰顯區域行情的差異性。抵費地標售是巿地重劃後必要的法定處分程序，係屬正常作業。

抵費地標售係公開競價，絕無賤賣情事

媒體指稱：第3季預定標售之19筆土地，每坪標脫價全在37萬元以下。

上述指稱係有誤解。因第3季開發區土地定於9月18日始辦理開標作業，屆時方知實際標脫單價，又其中第4標號第68期巿地重劃區抵費地，其底價每坪達82萬6千餘元，何來每坪標脫價全在37萬元以下？

地政局強調，辦理標售均秉持公開透明之方式進行，對投標人資格亦無特殊限制，且標售過程政風、會計全程監標，在公開透明競價機制下，無從發生賤賣拋售之情形。抵費地脫標結果公開在地政局網站上，歡迎任何人上網參閱。