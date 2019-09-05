「上幼稚園」是許多爸媽感到雀躍的一刻，因為家中寶貝準備開始不同的人生階段，但不少爸媽還是會感到有壓力，一方面擔心小孩一直哭鬧要找爸爸媽媽，另一方面，在群體的環境下，緊張孩子必須面對大環境的各種威脅。知名小兒科醫師巫漢盟(阿包醫生) 分享：「因為工作的關係，自己也是爸爸的角色，不少爸媽來問診時，也都會聊到小孩們上學時的各種不適應。不過最主要的，還是免不了開始擔心小孩健康出狀況等，而寶包正面臨這樣的問題」。而掌握以下三點原則做好準備，給孩子多一些關心及保護，爸媽也能輕鬆面對小孩上學。

準備原則一：適度關心，多正向鼓勵

離開熟悉環境到陌生的園所時，有的小孩會因為前幾天有新鮮感、好玩的事情，而未出現適應上的問題，但隔幾天後就出現分離焦慮，這很正常。巫漢盟醫師建議：「小孩回家後不要過度詢問學校的狀況；同時，以同理心面對小孩的焦慮，給予正向的鼓勵語言等，通常大概一到兩個星期，小孩大多能逐漸適應團體生活，慢慢融入群體。」

準備原則二：注重衛生，養成習慣

「記得幫小孩準備：附蓋餐碗及餐具、牙刷、漱口杯、午睡寢具、水壺、手帕、衛生紙等，讓小孩開始養成良好的衛生習慣。」巫漢盟醫師指出，準備符合小孩年紀使用的物品，像是毛巾不要帶過大的，建議小方巾即可，因在學校會讓小孩練習擰毛巾，如果過大或過厚，不但小孩沒有成就感無法自行完成，更可能因此孳生細菌、黴菌。

準備原則三：均衡飲食，營養完整保護更多

巫漢盟醫師建議，「平時就應養成習慣，調整小孩身體的保護機制，如均衡飲食、正常作息、注重衛生、適度運動，都能讓保護機制正常發揮功能。」也可以補充有助於提升保護力的維生素C、D和乳鐵蛋白。

醫師提醒，乳鐵蛋白是幼兒成長重要的營養成分之一，母乳中的乳鐵蛋白能促進鐵質吸收。而寶寶1歲或斷母奶之後，也可以從牛乳中攝取和母乳類似特性的乳鐵蛋白，不過要注意的是，目前市售鮮乳大部分採用超高溫殺菌法，因此乳鐵蛋白幾乎消失，僅有少數採用72度C巴氏殺菌法的鮮乳，仍保留乳鐵蛋白。例如瑞穗極制鮮乳，從源頭開始就層層把關，保留更多乳鐵蛋白和免疫球蛋白，營養價值更高、更完整，更符合小孩的成長需求。

巫漢盟醫師指出，除了飲食均衡，適當飲用有乳鐵蛋白鮮乳外，還要讓孩子適度運動培養體能、養成良好的衛生習慣等，並讓小孩保持輕鬆愉快的心情，從心理及生理雙管齊下做好準備，就能減低外來威脅，健康成長。