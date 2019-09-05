眼睛乃靈魂之窗，也是人們接觸外界的第一扇門。一旦出了問題，帶來的不僅是生活上的不便，更可能影響到生命安全。根據統計，白內障是目前導致成人視力下降的主因，且隨著3C產品的普及與頻繁的使用，原為老年人專利的白內障，現在罹患的年齡層有降低的趨勢。值得注意的是，由於白內障的部分症狀類似於近視，若民眾輕忽不進行檢查與治療，白內障過熟後，不僅治療效果有限，也容易有較多併發症。

敦化双眼明眼科診所醫師李怡萱表示，門診常遇到病人主訴視力不好，以為只是單純近視度數增加，檢查結果顯示度數暴增400至500度，甚至連矯正後的視力也只有0.2，經進一步詳細檢查後才發現，原來是白內障作祟。簡單來說，白內障導因為水晶體內的可溶性蛋白質變性、退化，而造成混濁、視力模糊的現象。

許多患者會誤將白內障視力模糊的症狀當成近視，認為無大礙而延誤黃金治療期。但李怡萱醫師指出，白內障除了視力模糊外，多半會合併其他症狀，如夜間視力比白天更差、眩光（畏光）、影像重疊、視野內的影像顏色變昏暗，這些都是典型的白內障症狀，門診病人亦常以「路標看不清；對向車燈一照，甚麼都看不到」等來表達生活中遇到的難題。

目前白內障暫無藥物可治，僅能以手術方式改善。所幸白內障治療手術目前已相當普及且成熟，更發展安全有保障的飛秒雷射手術，利用1053nm的雷射光精準切開極小的角膜傷口及切割白內障，搭配超音波擊碎乳化並替換人工水晶體，過程產生的熱能少，對眼睛組織的傷害低，復原速度相對較快。手術中全程使用3D即時電腦斷層掃瞄及影像定位，輔助醫師更精確鎖定水晶體、囊袋及相關組織位置，大幅提升安全性，也能同時調整散光，提升術後品質。

至於該如何選擇人工水晶體？李怡萱醫師則點出「並非越貴越好」。市面上品牌種類多樣，包含健保給付的球面人工水晶體；自費的非球面抗散光、抗老花、多焦、單焦、調節式等，針對遠近距離及銳利度各有不同功能性，價格落差極大，但患者選擇時考量的條件應依據個人的眼睛健康、用眼習慣、日常生活及工作需求，而非一味以價格導向，建議與專科醫師充分溝通、評估後再決定。

最後，李怡萱醫師也提醒，白內障的惡化是漸進式地，且初期多半沒有太明顯的症狀，易誤判為近視，因此一旦出現視力退化、疊影、畏光或色調改變的情形，須立即找眼科醫師檢查，確定是否有白內障或其他眼疾，不要等到白內障太熟才處理。另外，平日建議白天外出配戴太陽眼鏡或撐洋傘，預防紫外線傷害眼睛；適度使用3C產品，最好每30分鐘休息10分鐘，做好基本的眼睛保養，勝於後續的治療。